"A hosszú élet titka, hogy nem szabad tükörbe nézni" - 7 inspiráló gondolat a 103 évesen elhunyt Keleti Ágnestől

Keleti Ágnes hosszú élete során a jóból és rosszból is bőven kapott. Most összegyűjtöttük legfontosabb gondolatait, amiből mi magunk is többet hasznosíthatunk mindennapi életünk során.

Mint arról lapunk is beszámolt, 103 éves korában elhunyt Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász, a Nemzet Sportolója. Ági néninek - ahogy az utóbbi sok évben már mindenki hívta - hosszú élete során mindenből, jóból és rosszból is bőven kijutott. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az alábbiakban összeszedtük több mondását vagy idézetét, amit az életéről, sportról, társadalomról megosztott a nyilvánossággal. Egy ilyen páratlanul hosszú és eseménydús élet persze bővelkedett tapasztalatokban, így bőven tudott is mit mondani. Éles kritika a sportnak és a férfiaknak is Keleti Ágnes bár jómódú családba született, nem volt természetes számára, hogy mindent megkap az élettől - meg kellett érte dolgoznia. Édesapja sportszeretete rá és a testvéreire is ragadt, így már kislánykorában elkezdett tornázni - egészen addig, míg zsidó származása miatt el nem tiltották a versenyszerű sporttól. Élete későbbi időszakában erős és az akkor mainstreamtől jelentősen eltérő véleménye volt a versenyszerű tornáról - élesen kritizálta, hogy nagyon fiatal lányok nyerik az olimpiai érmeket a sportágban. A korán kezdett, kemény torna tönkreteszi a gyermeket. Először az agyát kell fejleszteni, nem a testét - vélte a sportág átalakulásáról. Önmagában a gyermekszülésről és a nevelésről is megvolt a véleménye. Már elmúlt negyven éves, mikor két fiát világra hozta, és ezt az élményt is egy igen csípős nyilatkozatban osztotta meg: A férfiaké a gyengébb nem, nem a nőké. Ha a férfiaknak kellene gyereket szülni, nem sok pici születne. Hogyan legyünk olimpiai bajnokok? Ötszörös olimpiai bajnokként (összesen egyébként tíz érmet szerzett a legnagyobb versenyen) megvolt a saját véleménye arról is, hogy tulajdonképpen mennyivel lesz több attól az ember, hogy sikereket ér el választott sportágában. Mint mondta: szerinte inkább emberileg tesz jobbá a siker. A sportsiker önmagában nem ad semmit, de a világlátás az ember lelkét fölemeli - mondta erről egy interjúban. Emellett az elsők között fogalmazta meg azt is, hogy szerinte mi kell az igazán jó versenyzői mentalitáshoz - szintén az elsők között kiemelve a mentális felkészülés fontosságát, a koncentrálást. Versenyző koromban, a versenyek után csak akkor tudtam elaludni, ha végiggondoltam és leírtam mindazokat a hibákat, amelyeket a gyakorlataimban elkövettem. Azt is meg kellett fogalmaznom, hogy miért nem tudtam elég nyugodtan versenyezni, valamint, hogy miként lehetne máskor jobban dolgozni - mondta erről. Keleti Ágnes ugyanakkor a kiegyensúlyozott táplálkozás nagy szószólója is volt: fittségét sok évtizeddel aktív versenyzői pályafutása után is megőrizte. Mint mondta: olyan soha nem volt, hogy pukkadásig ette volna magát, és erre is volt egy elmélete: Nem mi vagyunk az ételért, hanem az étel van értünk. Okosan eszem, ezért nincs hasam - mondta mosolyogva. Fülöp herceg is látta tornázni az olimpián Kevéssé ismert történet, hogy az 1956-os melbourne-i olimpián - ahol Ági néni 4 olimpiai aranyat szerzett - annyira elbűvölte a magyar kéziszercsapat a brit királynőt képviselő Fülöp herceget, hogy a királyi hitves megismételtette a gyakorlatot. Keleti Ágnes később azt mondta: bár a tornasportban sem hátrány a szépség, ő mást tart fontos erényeknek az életben. A szépséget nem sokra tartom. Az okosságot és az ügyességet inkább - fogalmazott. Élete utolsó éveiben pedig természetesen neki is feltették a szokásos kérdést: szerinte mit tehet az ember azért, hogy sokáig éljen? A válasz pedig a szokásos hatalmas mosoly kíséretében érkezett: A hosszú élet titka az, hogy nem szabad a tükörbe nézni! címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA

