Szabályosan megrohanták a mozikat a magyarok: erre a filmre volt mindenki kíváncsi

A Magyar Filmadatbázis évzáró adatai alapján az Agymanók 2. volt a magyarok kedvence 2024-ben. A második a listán Herendi Gábor romantikus vígjátéka, a Futni mentem és dobogós a Vad robot című animáció, melyet a Vaiana 2 követ. Az ötödik helyen a Dűne: Második rész végzett. A franchise-ok és folytatások dominanciája most is jellemző és népszerűek a családi animációk. A TOP 10 műfajilag sokszínű és a magyar nézők nem csak a „nagy durranások” miatt mentek idén moziba: értékelik a minőséget és a tartalmi mélységet is. Örömhír, hogy két magyar film is szerepel a listán.

A www.mafab.hu által felállított TOP 10-es lista a filmek bevételből indult ki - az alsó határ 150 millió forint volt -, nagyon erősen súlyozva a tetszési index-szel. Erre szükség volt, mert meglehetősen nagy különbségek voltak az egyes filmek bevétele között. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A magyarok kedvence 2024-ben az Agymanók 2. volt, 1,4 milliárd forint bevétellel, 85%-os értékeléssel. A Disney és a Pixar új filmjében visszatérünk Riley fejébe, aki immár tinédzser. A Főhadiszállás komoly átalakításokon esik át, hogy új érzelmek kaphassanak helyet benne. Felbukkan Feszkó és úgy tűnik, nincs egyedül. A második Herendi Gábor romantikus vígjátéka, a 98%-osra értékelt Futni mentem 547 millió forint bevétellel. A film főszereplője egy anya (Udvaros Dorottya), aki férje halála után elhatározza, hogy teljesíti annak utolsó kívánságát, és lányaival (Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix) váltóban lefutja a maratont. Apró probléma, hogy egyikük sincs fizikálisan és mentálisan felkészülve a futásra. Dobogós a Peter Brown bestsellere alapján készült Vad robot című animáció 268 millió forint bevétellel és 96%-os értékeléssel. A film érzelmes történet arról, hogy mind képesek vagyunk „felülmúlni a programunkat”, hogy többé váljunk, mint amire a sors szánt minket. A negyedik helyen egy másik animáció, a Vaiana 2 végzett a Disney-től 374 millió forint bevétellel, 90%-os tetszési index-szel. A zenés fantasy kalandfilm Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz Vaiana és Maui útja ebben a sokak által várt folytatásban. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Ötödik lett a Dűne: Második rész. Miután Paul Atreides herceg (Timothée Chalamet) megmenekült, az a sorsa, hogy bosszút álljon a családjáért, de döntenie kell, hogy élete nagy szerelmét választja-e, vagy beteljesíti a végzetét. EZ IS ÉRDEKELHET Karácsonyi tévéműsor 2024: itt lesznek Bud Spencer-filmek, Kevin és az Igazából szerelem a tévében Idén is lesz rengeteg Dwayne Johnson-film, Gyűrűk Ura és Vissza a jövőbe-maraton, sok-sok karácsonyi klasszikus is. Majdnem minden napra jut majd egy Bud Spencer-film. Hatodikként egy újabb magyar filmet, Szimler Bálint független alkotását, a Fekete pontot találunk, mely 82%-os értékelést kapott és 267 milliós bevételt generált. A hetedik a Deadpool & Rozsomák lett a Marvel Studiostól, több mint 1,5 milliárd bevétellel, de csak 69%-os értékeléssel. A TOP lista nyolcadik helyén egy újabb animáció, a Gru 4 áll, mely 1,1 milliárd bevétel mellett 72%-os értékelést kapott. Hét év szünet után egy új családtagot üdvözölhetünk, ifjabb Grút, akinek feltett szándéka, hogy az apját szekírozza. A kilencedik az érzelmes, felkavaró és fordulatos It Ends With Us – Velünk véget ér lett 417 millió forinttal és 75%-kal. A Majmok bolygója: A birodalom zárja a TOP10-et 181 milliós bevétellel és 71%-os tetszési index-szel.

