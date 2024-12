Elképesztő veszélyben vannak a magyar háztartások ebben az időszakban: erre kevesen gondolnak

A tűzesetek súlyosságát mutatja, hogy átlagos kárértékük milliós nagyságrendű, mintegy tízszerese például a szélsőséges időjárás okozta klimatikus károk átlagos nagyságának. Nemcsak a gyertyagyújtással érdemes azonban körültekintőnek lenni, a tűzesetek megközelítőleg 70%-a valamilyen elektromos zárlatra vezethető vissza. A téli ünnepkör ráadásul nemcsak a tűzesetekben és az elektromos zárlatokban csúcsidőszak, de a sok vendégjárás, a vidéki, vagy akár a külföldi utazások a betörőknek is vonzó lehetőség. Miként előzhetjük meg az év végi káreseteket?

Jönnek az ünnepek, igyekszünk több időt tölteni szeretteinkkel, kicsit ellazulni, pihenni. A nyugodt napokat ugyanakkor nagyon tönkreteheti az, ha a csillagszóró vagy az adventi gyertya tüzet okoz, esetleg, ha az elektromos berendezések a díszkivilágítás miatt tönkremennek.

Az ünnepi időszakban, immár több éves tapasztalat alapján kijelenthető, hogy 20-25 százalékkal valóban növekszik a tűzkárok száma. A tűzesetek ráadásul sajnos szinte mindig súlyosak, akármi is okozza, az átlagos kárérték egymillió forint feletti. Ez mintegy tízszerese például a szélsőséges időjárás okozta úgynevezett. klimatikus károk átlagos nagyságának

- hívta fel a figyelmet Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója.

Az elektromos zárlatok még gyakrabban okoznak tüzet

Fontos felhívni a figyelmet, hogy fűtési szezonban, nemcsak a gyertya és a csillagszóró, hanem akár a kazán is a kockázati tényezők közé sorolható. A nyílt láng mellett az elektromos készülékek miatti zárlat is okozhat tüzet. A Groupama Biztosító tapasztalatai szerint a tűzesetek megközelítőleg 70%-a valamilyen elektromos zárlatra vezethetők vissza. Nagyon sok tűzeset keletkezik a téli időszakban az elektromos hősugárzók, radiátorok nagy energiafelvétele miatt kialakuló elektromos zárlatból. A fűtési idényben, vagyis az év első és utolsó negyedévében általában is több a zárlatos kár.

A tolvajok is ünnepelnek?

Az ünnepek alatt sokan kelnek útra akár rokonlátogatás akár kikapcsolódás, hosszabb utazás céljával. Idén a munka- és pihenőnapok alakulása miatt erre különösen jó lehetőség nyílik. Az üresen hagyott otthonok azonban a betörőket is csábítják, de a besurranó tolvajok is kihasználhatják a család meghitt ünneplését a nappaliban, miközben a ház további helyiségeiben nincs senki.

Hasznos tanácsok a biztosítótól