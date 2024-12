Ennek sok pecás nem fog örülni: áremelés és sok új szabály jön az ország egyik kedvenc horgászhelyén

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) 2025-re 10 százalékos áremelést jelentett be a legtöbb területi jegyre, amit a növekvő költségek és sürgető beruházások indokolnak. A horgászrend is számos ponton módosult, többek között enyhítésekkel, új halvédelmi intézkedésekkel és etikai szabályokkal, hogy a fenntartható és kulturált horgászat feltételeit javítsák.

A halgazdálkodás költségei (energia, üzemanyag, takarmány) az elmúlt évben is meredeken emelkedtek, ezért a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (RDHSZ) 2025-ben is rákényszerül a területi jegyek árának 10 százalékos emelésére. Az árkorrekciót az egyre sürgetőbb beruházások is indokolják, melyek közül a legnagyobb a makádi tógazdaság körüli 7 kilométeres árvízvédelmi kerítés újraépítése és megerősítése. A horgászrendben is rengeteg változást hajtottak végre – közölte honlapján az RDHSZ.

Így az éves általános területi jegy ára 2025-ben 67 000 forint, a napijegy 6 000 forintba kerül. Az éves behúzós jegy 109 000 forintért lesz elérhető.

A 10 százalékos áremelés a legtöbb jegytípusra érvényes lesz, kivéve a továbbra is változatlan árú, 500 forintos gyermekjegyet. A különböző területi jegytípusokkal elvihető éves és napi halmennyiségek 2025-ben nem változnak.

Komoly változások a Ráckevei-Soroksári-Dunaág horgászrendjében

A szövetség kiemelte, hogy a duna-ági horgászrend változásai az enyhítést és az észszerűsítést célozzák, néhány új halvédelmi és etikai szabállyal kiegészítve. Így