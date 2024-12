Így alakulhat át hamarosan a teljes versenysport: ettől bizony sok szurkolónak fájhat a feje

A sportban zajló technológiai forradalom egyre nagyobb szerepet kap a játékvezetésben és az eredmények meghatározásában. Az elmúlt években jelentős előrelépések történtek az automatizált rendszerek terén, amelyek pontosabb és gyorsabb döntéshozatalt tesznek lehetővé. A fejlődés azonban fokozatos, és a szakértők szerint még hosszú út áll előttünk a teljes automatizálásig - írta meg a Financial Times.

Az új technológiák már most forradalmasítják a sportvilágot. A 2023-as párizsi atlétikai világbajnokságon például olyan kamerákat használtak, amelyek másodpercenként 40 000 képkockát rögzítettek, lehetővé téve a rendkívül szoros versenyek azonnali elbírálását. Ez csak egy példa arra, hogyan segíti a technológia a sportesemények lebonyolítását.

A labdarúgásban is egyre nagyobb teret nyer az automatizáció. A gólvonal-technológia 2012-es bevezetése óta már a félautomatizált leshelyzet-érzékelő rendszerek is megjelentek a legrangosabb versenyeken. Alain Zobrist, a Swiss Timing vezérigazgatója szerint az új lehetőségek tárháza szinte végtelen:

Mind a sportolók teljesítményét, mind a tesztmozgást nagyon-nagyon pontosan tudjuk követni, amit korábban nem tudtunk. Egyes sportágakban lehetőség van arra, hogy a technológia - az automatizált technológia - legyen a döntéshozó.

A teniszben még radikálisabb változások várhatók. A jövő évi wimbledoni bajnokságon már nem lesznek emberi vonalbírók, helyüket teljesen automatizált labdakövető rendszer veszi át. Ez egy több mint százéves hagyomány végét jelenti a sportágban.

Rufus Hack, a Sony Sports vezérigazgatója szerint a technológia térnyerése elkerülhetetlen, de fokozatosan be kell vezetni:

Végső soron a hosszú távú irány szerintem az, hogy több technológia legyen a sportban. Azt hiszem, a legtöbb ember felismeri, hogy ez gyorsabb, igazságosabb és objektívebb, mint az emberek, akik a döntéseket meghozzák. De ezt fokozatosan és átgondoltan kell megvalósítani.

A fejlesztések nem állnak meg. A Genius Sports által kifejlesztett rendszerek már most is képesek egy sportoló tesztén akár 10 000 pontot is nyomon követni, ami lehetővé teszi a pályán zajló események 3D-s modellezését. Ez nemcsak a játékvezetést segíti, de a csapatok teljesítményének elemzésében is fontos szerepet játszik.

Matt Fleckenstein, a Genius vezető termékmenedzsere szerint a jövőben még összetettebb alkalmazások várhatók:

Arról van szó, hogy a játékvezetőnek segíteni kell abban, hogy gyorsabb idő alatt jobb eredményt érjen el. És aztán, úgy gondolom, hogy a későbbiekben egy bizonyos ponton meglátja majd ezeket az összetettebb felhasználási eseteket. Ki tudja, hogy ez 10 vagy 15 év múlva lesz-e? Valószínűleg teljesen automatizálttá válnak majd, mint ahogyan azt a teniszben a vonalas hívásoknál kezdjük látni.

A technológia tehát egyre nagyobb szerepet kap a sportban, de a szakértők egyetértenek abban, hogy az emberi tényező még sokáig nélkülözhetetlen marad. A cél nem az emberek teljes kiváltása, hanem a döntéshozatal pontosabbá és gyorsabbá tétele, ami végső soron a sport tisztaságát és élvezhetőségét szolgálja.