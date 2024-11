Rendkívüli bejelentést tett a Max: erről minden előfizetőnek tudnia kell, decemberben élesedik

Kijött a MAX decemberi film és sorozat ajánlója. Az év utolsó hónapjában blockbuster filmek (Top Gun: Maverick, Beetlejuice Beetlejuice,...), örök klasszikusok (Rózsaszín Párduc és Pókember-filmek), családi animációk (Madagaszkár-filmek, Mancs Őrjárat: A film) mellett érkezik az év legjobban várt dokumentumfilmje (Super/Man: Christopher Reeve története) és elindul a James Gunn-féle DC Univerzum is a Creature Commandos című animációs sorozattal.

A DC rajongók legnagyobb örömére végre útnak indul James Gunn és Peter Safran új univerzuma, melynek első állomása a Creature Commandos (premier: 12.05., premier napján 2 epizód, majd hetente 1 rész). A 7 részes sorozat egy bebörtönzött szörnyekből álló titkos csapat kalandjait mutatja be, akiket olyan küldetésekre toboroznak, amelyeket az emberek számára túl veszélyesnek ítélnek. Amikor minden más kudarcot vall... ők az utolsó, legrosszabb lehetőséged.

Érkezik még Chuck Lorre sorozata, A buki (Bookie, premier: dec. 13., heti egy rész) új évada, a krimi antológia sorozat, a Vádlott (Accussed, premier: 12.12, összes rész egyszerre) 2. évada, illetve érkezik egy szórakoztató games a Jóbarátok világából, a Jóbarátok kvízshow (Fast Friends, premier: 12.19., az epizódok hetente érkeznek).

A karácsonyi hangulatra készít fel többek között a TLC és a Food Network több műsora is: Elf On The Shelf: Sweet Showdown (premier: 12.01), az Ünnepi sütőbajnokság (Holiday Baking Championship, premier: 12.06), Selena és egy séf - Ünnepi otthon (Selena + Chef: Home For The Holidays, premier: 12.12.), illetve a Karácsonyi sütiverseny (Christmas Cookie Challenge, premier: 12.27).

Filmekből sem lesz hiány

A hónap egyik kiemelt premierje Tim Burton legújabb filmje, a Beetlejuice Beetlejuice (premier: 12.06), így végre mindkét film elérhető a Max kínálatában. Szintén ezen a napon érkezik a 2 Oscar-díjat nyert, 2019-es Joker film is, így aki újrázni akar a december folyamán érkező második rész előtt, az most megteheti. És ha már DC címeket említünk, végre berepül a Maxra az év egyik leginkább várt dokumentumfilmje, a Super/Man: Christopher Reeve története (Super/Man: The Christopher Reeve story, premier: 12.08), amely bemutatja, hogy nem kell köpenyt és jelmezt viselni az embernek, hogy valódi hős lehessen valaki. A hónap végén pedig érkezik a kritikus kedvenc pankrátor film, a Zac Efron, Jeremy Allen White és Lily James főszereplésével készült Vaskarom (Iron Claw, premier: 12.27)

December több filmgyűjtemény is felkerül a streaming platformra. Lesz Tom Cruise gyűjtemény (A holnap határa, Jerry Maguire - A nagy hátraarc, Top Gun, Top Gun: Maverick, Magnolia), érkezik a Madagaszkár trilógia (premier: 12.01), az régi klasszikus Rózsaszín Párduc filmek Peter Sellers-szel (premier: 12.01), a Sam Raimi-féle Pókember trilógia (premier: 12.13), a Hang nélkül 1-2. része (premier: 12.27).

Ezenkívül rengeteg klasszikus (A taxisofőr; Szex, hazugság, videó; A John Malkovich-menet, Good bye Lenin, Larry Flynt - A provokátor) és friss film (Az első ember, Rocketman, Az elveszett város, Beugró a paradicsomba) is elérhető lesz decembertől a Maxon. A téli sportok rajongói ebben a hónapban a sífutástól kezdve a síugráson át snowboarding és a jégkorcsolyáig mindent megtalálnak az Eurosporton és a Maxon.