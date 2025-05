Két közelgő sorozat premierdátumát jelentette be a Disney+: ekkor érkezik A mackó és az Alien: Föld

„A mackó” című, kritikusok által is elismert, Emmy®-díjas FX-sikersorozat negyedik évada június 26-án, csütörtökön, hajnal kettőtől lesz elérhető a Disney+-on, ráadásul a negyedik évad mind a tíz epizódja egyszerre kerül fel a platformra. Az FX új drámasorozata, az „Alien: Föld” – amelyet Noah Hawley készített az elismert franchise alapján – augusztus 13-án, szintén hajnali kettő órától lesz láható majd először Magyarországon a Disney+-on, az első két epizód egyidejű bemutatásával. A nyolcrészes évad új epizódjai ezt követően minden szerdán, hajnal kettőkor érkeznek a Disney+-ra.

„A mackó” című FX-sorozat negyedik évadában Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) és Richard „Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nem csupán a túlélésre mennek, hanem eltökéltek abban is, hogy új szintre emelkedjenek. Minden sarkon kihívások várnak rájuk, így a csapatnak alkalmazkodnia kell, újratervezni és leküzdeni az akadályokat. A negyedik évadban a kiválóságra való törekvés már nem csupán a fejlődésről szól, hanem arról is, hogy eldöntsék, mi az, amihez érdemes ragaszkodni, és mit kell elengedniük. A sorozat további szereplői: Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas és Matty Matheson, visszatérő szereplőként pedig Oliver Platt és Molly Gordon is látható.

A sorozatot Christopher Storer alkotta, aki vezető producerként is közreműködik Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai és Rene Gube mellett. Courtney Storer társproducerként és gasztronómiai producerként dolgozik a sorozaton. A produkciót az FX Productions készíti. A sorozat három évada elnyerte az Amerikai Filmintézet (AFI) Év Televíziós Programja díját, második évadáért pedig 11 Emmy-díjat kapott – ez minden idők legtöbb elismerése, amit egy vígjátéksorozat egyetlen évadban elnyert. Emellett számos jelölést és díjat is begyűjtött többek között a Golden Globe, a Screen Actors Guild, a Peabody, a Critics Choice megmérettetésein.

Alien: Föld

Amikor a rejtélyes kutatóhajó, a USCSS Maginot lezuhan a Földre, Wendy (Sydney Chandler) és egy szedett-vetett katonai egység szembesülnek a bolygót érintő legnagyobb fenyegetésével.2120-at írunk. A Földet öt nagyvállalat irányítja: a Prodigy, a Weyland-Yutani, a Lynch, a Dynamic és a Threshold. A kiborgok és a szintetikusok az emberek mellett élnek. A szabályokat azonban átírja egy új technológiai áttörés: a Prodigy Corporation fiatal alapítója és vezérigazgatója kifejleszti a hibrideket, az emberi tudattal rendelkező humanoid robotokat. Az első prototípus, Wendy, új korszakot nyit a halhatatlanságért folytatott versenyben. Amikor a Weyland-Yutani űrhajója összeütközik Prodigy Cityvel, Wendy és a többi hibrid olyan titokzatos életformákkal találkozik, amelyek minden képzeletet felülmúlnak.

A sorozat nemzetközi szereplőgárdát vonultat fel, köztük Timothy Olyphantot (Kirsh), Alex Lawthert (Hermit), Samuel Blenkint (Boy Kavalier), Babou Ceesayt (Morrow), Adrian Edmondsont (Atom Eins), David Rysdahlt (Arthur Sylvia), Essie Davist (Dame Sylvia), Lily Newmarkt (Nibs), Erana Jamest (Curly), Adarsh Gouravot (Slightly), Jonathan Ajayit (Smee), Kit Youngot (Tootles), Diêm Camille-t (Siberian), Moe Bar-Elt (Rashidi) és Sandra Yi Sencindivert (Yutani).

Az FX „Alien: Föld” című sorozatát a Peabody- és Emmy®-díjas Noah Hawley készítette, vezető producerek: Ridley Scott, David Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales és Clayton Krueger. A sorozatot az FX Productions gyártja.

A Disney+ fejlett szülői felügyeleti beállításai biztosítják, hogy a platform minden családtag számára megfelelő tartalmat kínáljon. Az előfizetők korhatáros tartalmakra vonatkozó hozzáférési korlátokat állíthatnak be, PIN-kóddal védett profilokat hozhatnak létre, valamint használhatják a már elérhető Junior módot is.