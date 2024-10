Han Kang dél-koreai írónő nyerte 2024-ben az irodalmi Nobelt

A Svéd Akadémia bejelentette, hogy az idei irodalmi Nobel-díjas Han Kang dél-koreai írónő nyerte el - írta a The Guardian. A 53 éves szerző "intenzív poétikus prózája, mely történelmi traumákkal szembesít és kifejezi az emberi élet törékenységét" érdemelte ki az elsimerést 2024-ben.

Han Kang az első dél-koreai író és a 18. nő, aki elnyerte a rangos díjat. Művei között olyan ismert alkotások szerepelnek, mint a magyarul is megjelent Növényevő, vagy a Nemes teremtmények.

Mats Malm, a Svéd Akadémia állandó titkára elmondta, sikerült telefonon beszélnie a díjazottal. "Úgy tűnt, hogy egy átlagos napja volt - épp most fejezte be a vacsorát a fiával. Nem igazán volt felkészülve erre, de elkezdtük megbeszélni a decemberi előkészületeket" - nyilatkozta Malm, utalva a díjátadó ünnepségre.

Anders Olsson, a Nobel-bizottság elnöke kiemelte Han Kang írói erényeit: "A kiszolgáltatott, gyakran női életek iránti empátiája kézzelfogható, és ezt erősíti metaforikus prózája." Hozzátette, hogy a szerző "egyedülálló módon tudatában van a test és a lélek, az élők és a holtak közötti kapcsolatoknak, és költői és kísérletező stílusával a kortárs próza megújítójává vált".

Han Kang 1970-ben született a dél-koreai Gwangju városában. Tízéves korában családjával Szöulba költözött, ahol később a Yonsei Egyetemen koreai irodalmat tanult. Irodalmi pályafutása 1993-ban kezdődött, amikor öt vers jelent meg az Irodalom és Társadalom című koreai folyóiratban.

Az írónő nemzetközi áttörését Növényevő című regénye hozta meg, amelyet 2015-ben fordítottak angolra. A mű 2016-ban elnyerte a Nemzetközi Booker-díjat, jelentősen hozzájárulva Han Kang világszintű ismertségéhez.

Han Kang legújabb regénye, a We Do Not Part 2025-ben jelenik meg angol nyelven. A mű egy írónő történetét követi nyomon, aki felfedezi az 1948-49-es dzsejui felkelés hatását barátja családjára. A regény francia fordítása már 2023-ban elnyerte a Prix Médicis Étranger díjat.