Az RTL-el való szakításáról vallott Árpa Attila: ezért nem kért végkielégítést

Idén 20 éves Árpa Attila kultfilmje az Argo, amiről a készítő most elárulta a Blikknek, miért nem fog belőle 3. rész készülni. Árpa Attila beszélt arról is, milyen trükkös körülmények között születhetett meg egyáltalán az első rész.

Idén lett 20 éves az Argo, Árpa Attila filmje. Az első rész azóta már kultikus státuszban van, viszont a főszereplők közül sokan elhunytak, és a stábból is sokan nincsenek már köztünk. Éppen ebből kifolyólag Árpa Attila szerint soha nem fog 3. rész készülni a filmből. A rendező beszélt arról is, hogy anno a színművészeti egyetemet hagyta ott az RTL-ért annak a fejében, hogy a csatorna segíti majd a filmrendezői törekvéseit.

Így született meg tulajdonképpen az Argo is, amiről Árpa a következőket mondta: „Amikor eljött az a nap, s Dirk Gerkensszel közölte velem, hogy sajnos elválnak az útjaink, azt is megkérdezte, milyen feltételeim vannak. Ilyenkor az ember általában mond egy összeget végkielégítésként, ami normális dolog. Én viszont azt mondtam, nem kérek végkielégítést. Helyette egy sokkal nagyobb összeget kérek, de cserében azt nem a saját zsebembe tömöm, hanem filmet készítek belőle, aminek ezáltal az RTL a koproducere lesz. Simán ráállt, mert kézenfekvő volt, hogy ez nekik is jó”.