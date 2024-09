Csodálatos égi jelenségek tanúi lehetünk szeptemberben: érkezik az őszi szuperhold

A kilencedik hónap teliholdja a szokásosnál nagyobb telehold is, ami azt jelenti, hogy ellipszispályája során földközelbe ér, így fényesebbnek, és méretében is nagyobbnak látszik majd. Ha mindez nem lenne elég a telehold hajnalát részleges holdfogyatkozás koronázza meg - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A kisbolygó-oppozíciók mellett a Szaturnusz, illetve a Neptunusz is szembenállásba kerül szeptemberben, így az időszak kiválóan alkalmas a bolygólesre. A Hold szerelmesei sem maradnak hoppon, ugyanis gyönyörű Holdas együttállások mellett a hónap 5 csillagfedést tartogat számunkra, amelyből 3 esetben teljes hosszában megfigyelhetjük a fedést, két esetben pedig csak a kilépést. Mindezek mellett a kilencedik hónap teliholdja a szokásosnál nagyobb telehold is, ami azt jelenti, hogy ellipszispályája során földközelbe ér, így fényesebbnek, és méretében is nagyobbnak látszik majd. Ha mindez nem lenne elég a telehold hajnalát részleges holdfogyatkozás koronázza meg. Emellett megemlítendő, hogy szeptember 22-én bekövetkezik az őszi nap-éj egyenlőség, egyben beköszönt a csillagászati ősz. Ebben a hónapban is megfigyelésre serkentjük minden olvasónkat, hiszen különleges égi események várnak ránk a közeljövőben.

Szeptember 9-én hajnalban tanúi lehetünk a Mars együttállásának, mely a Messier-katalógus 35-ös számmal jelölt nyílthalmazzal kerül egymáshoz 52'-es közelségbe. Mindez jól látható helyen, a keleti horizont felett 44 fokos magasságban fog megtörténni, így az észlelést ezúttal nem nehezíti a horizont közelsége. Hajnali 4:21-kor érdemes felnézni az égre, hogy megfigyelhessük binokulárunkban ezt a szépséges együttállást. Ne csüggedjünk akkor sem, ha éppen borult az ég, vagy ha nem volt alkalmunk megnézni ezt a párost, ugyanis előző vagy másnap is jól fog látszani a páros a hajnali égen, bár nem annyira közel egymáshoz.

Szeptember 10-én a Hold majdnem eléri a félhold állapotát, így viszonylag könnyű lesz észrevenni a derült égen. Este 20:20-kor égi útja során érdekes háromszöget alkot majd két csillaggal, mégpedig a Skorpió csillagkép legfényesebb, vörös csillagával, az Antaresszel, illetve a Tau Sco jelölésű, szintén a Skorpió csillagképbe tartozó csillaggal. Az előbbi csillag körülbelül 1,1 magnitúdós látszó fényességű, így szabad szemmel is igen fényes, az utóbbi pedig 2,8 magnitúdós látszó fényességével kicsit halványabb, de ugyancsak szabad szemmel is megfigyelhető. A két csillag közül a Tau jelölésű kerül a legközelebb a Holdhoz, mégpedig attól 38'-re, és a duótól 2,5 fokra vöröslik majd az Antares, a Skorpió legyezőjének közepén, a horizont felett körülbelül 8 fokos magasságban.

Szeptember 13-án a Mars az ikrek térde alatt látható: a vörös bolygó ezen a napon érdekes pozícióba kerül az égbolton az Ikrek csillagképben vándorolva, mégpedig az ikerpár egyik tagjának, Castornak a lábánál helyezkedik majd el. Az Ikrek csillagkép két fényes csillagával alkot majd háromszöget, mégpedig a 3,2 magnitúdós látszó fényességű Propusszal, illetve a 2,9 magnitúdós Tejattal. A háromszög tagjai 1-1,5 fokos távolságban lesznek majd egymástól, így könnyedén észrevehetőek a keleti égbolton, 47 fokos magasságban. A háromszög alakzatát tovább ékesíti az IC 443 nevű reflexiós köd (Medúza-köd) látványa, amely a Marstól egy fokos távolságban lesz szeptember 13-án hajnali fél háromkor. A Medúza-köd inkább fotografikus célpont, így aki szereti az égbolt objektumait fotózni, szép és érdekes együttállást örökíthet meg.

Szeptember 17-én érkezik a szuperhold!

Azt a jelenséget, amikor a telihold éppen egybeesik azzal az időponttal, amikor a Hold a legközelebb tartózkodik a bolygónkhoz, nevezi a köznyelv szuperholdnak (a csillagászok nem használják ezt a kifejezést). Idén először augusztus 19-én fordult elő, a következő alkalom hivatalos számítások szerint szeptember 17-e éjjel, 18-a hajnal lesz. Az októberi és novemberi telihold szintén nagyobb és fényesebb lesz.

Ilyenkor a Hold, amikor a Földtől legtávolabbi ponton, vagyis apogeumban van, tőlünk körülbelül 405 ezer km-re távolodik, míg perigeumban, vagyis földközelben 356 ezer km-es távolságban van Földünktől. Perigeumban a fényessége 30%-kal, látszó mérete pedig 14%-kal nagyobb, mint apogeumban. Éppen ezért szeptember 17-én este mindenképpen érdemes felnézni az égre, és megnézni a nagyobb telehold felkelését (18-án hajnalban lesz pontosan telehold, de a hozzá legközelebbi este a 17-i).

A Hold mellett szintén attrakciónak számít az immáron az oppozíciója utáni Szaturnusz, amely 20:00-kor 5 fokos távolságba kerül a Holdtól. Mindez a keleti horizont felett 12 fokkal fog látszani, és mindenképpen érdemes megnézni, hiszen mindkét égitest szempontjából különlegesnek mondható ez az este.

Szeptember 18-án, ha a telehold különlegessége még nem lenne elég, a szeptember még egy részleges holdfogyatkozást is tartogat számunkra. Aki ébren van hajnali 4-kor, annak kiváló alkalma nyílik ennek a jelenségnek a megfigyelésére, ugyanis 4:13-kor, 21 fokos horizont feletti magasságban megkezdődik a Hold elsötétülése a nyugati égbolton. A legnagyobb takarás 4:44-kor fog bekövetkezni, a kilépés pedig 5:16-kor, így az érdeklődőknek bő egy órája van a jelenség megfigyelésére. A Föld árnyékának kilépésére a Hold 11 fokos horizont feletti magasságba süllyed, így az észleléshez érdemes akadálymentes helyet választani.

Miközben a holdfogyatkozást szemléljük, érdemes megpróbálni távcsövünkön keresztül a Holdtól 3 fokos távolságban lévő Neptunuszt is megnézni.

Szeptember 21-én oppozícióban a Neptunusz! Az előző hónapokban számos kisbolygó-oppozíciónak tanúi lehettünk, sőt még a gyűrűs bolygó, a Szaturnusz is szembenállásba került a közelmúltban. Ezúttal az éppen a Halak csillagképben tartózkodó Neptunusz következik a sorban: szeptember 21-én éjjel 2:16-kor bekövetkezik az a pillanat, amikor ellipszispályáján pontosan egy vonalba kerül a Földdel és a Nappal. A megfigyeléshez, mivel nem szabad szemes bolygóról van szó, mindenképpen javasolt a távcső használata. Az egész éjjel látható Neptunusz megkeresését segíti, hogy a Szaturnusz is viszonylag közel lesz hozzá azon az estén, a Vízöntő csillagképben.

Minden év őszének 21., 22. vagy 23. napján bekövetkezik a nap-éj egyenlőség pillanata, amikor az égi Egyenlítő síkja áthalad a Nap középpontján, a nappalok és az éjszakák hossza pedig közel egyenlővé válik. Idén ez a nap szeptember 22-e 14:44-ra esik, s ekkor hivatalosan is beköszönt a csillagászati ősz.

Szintén ezen a napon érdekes égi háromszöget pillanthatunk meg a hajnali égbolton, ha sikerül korán, a navigáció szürkület kezdetére ébrednünk, mégpedig 78%-os Hold, a Fiastyúk nyílthalmaz, illetve az Uránusz szabályos trióját nem sokkal delelésük után egymástól 4-5 fokos távolságban.

A nap-éj egyenlőség után két nappal, szeptember 24-én elérkezik a félhold ideje, ám mindez önmagában még nem lenne különleges esemény. Hajnali 3:42-kor azonban az 58%-os fázisú Holddal szoros együttállásba kerül a Bika csillagkép Elnath nevű csillaga: a két égitest távolsága mindössze 23' lesz! Keleti irányban 57 fok magasan lesz a páros. Szintén érdekes, hogy a csillag éppen a terminátor vonalában helyezkedik majd el, éppen ezért, aki teheti, mindenképpen lesse meg ezt az érdekes együttállást!

Szeptember 26-án a Hold 36%-osra csökkent, C alakú sarlója megérkezik az Ikrek csillagképbe, mégpedig oly módon, hogy hajnali 5:30-kor a Polluxtól 3,5 fokos távolságban lesz, az Üpszilon Gem nevű csillagtól pedig 1,1 fokra. Mivel mindez igen magasan, 55 fokkal a keleti horizont felett fog bekövetkezni, az észlelés nem jelent különösebb kihívást, akár egy ablakból kinézve is megfigyelhető. Akinek korán kell kelnie a munkája, avagy iskolai tevékenysége miatt, indítsa reggelét ezzel a gyönyörű látvánnyal!

Szeptember 29-én oppozícióba kerül a huszadikként felfedezett kisbolygó, a (20) Massalia. A 9,2 magnitúdós égitestet a Halak csillagképben találhatják meg egész éjjel a szemfüles érdeklődők, mivel azonban az objektum túl halvány ahhoz, hogy szabad szemmel észrevehessük, megfigyeléséhez mindenképpen távcső használata szükségeltetik.

Szintén ezen a napon, hajnali 5:30-kor a vékony, 12%-os holdsarló ellátogat az Oroszlán csillagképbe, hogy együtt álljon legfényesebb csillagával, a Regulusszal. A duó 3,3 fokos távolságban lesz egymástól az együttállás pillanatában, a keleti horizont felett 23 fokos magasságban.

Szeptemberi csillagfedések