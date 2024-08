Legendás sorozat tér vissza a képernyőre: örülhetnek a magyar nézők, régóta vártak erre

A SkyShowtime lerántotta a leplet az Oscar-jelölt Sylvester Stallone főszereplésével készült Tulsa King várva-várt második évadának hivatalos előzeteséről és képanyagairól - derül ki a szolgáltató közleményéből.

Szeptember 18-án debütál a Tulsa King második évada. A sorozat vezető producere az Oscar-jelölt Taylor Sheridan, írója az Oscar-jelölt Terence Winter, rendezője pedig a több díjra is jelölt Craig Zisk. A sorozat az MTV Entertainment Studios és a 101 Studios gyártásában készült.



A második évadban Dwight (Stallone) és emberei folytatják tulsai birodalmuk kiépítését és védelmét, ám idővel rájönnek, hogy nem ők az egyetlen érdekeltek az ügyben. A Kansas City-i maffia és egy befolyásos helyi üzletember nyomasztó fenyegetései miatt Dwight csak nehezen tudja garantálni családja és csapata biztonságát. És vannak még befejezetlen ügyei New Yorkban is.



A Tulsa King a SkyShowtime Sheridan-gyűjteményét gyarapítja, amelyben olyan sorozatok találhatók, mint az 1883, a Lawmen: Bass Reeves, a Mayor of Kingstown, a hamarosan látható Landman, vagy az 1923 és a Lioness. A platform kínálatában szerepel a Yellowstone mind az öt évada. A Tulsa King első évadának mind a kilenc része kizárólag a SkyShowtime-on tekinthető meg.