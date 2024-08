Kész, vége! Lehúzza a rolót a legendás budapesti étterem: nincs megállás, folytatódik a csődhullám?

Úgy tűnik, hogy továbbra sem lélegezhetnek fel a vendéglátóhelyek tulajdonosai. Négy évvel a járvány okozta ideiglenes bezárások után sem állt vissza a régi rend és még a legjobb helyeknek is nehéz talpon maradni. Ezúttal a legendás, budai Remíz Étterem és Kávézó fejezte be a működését.

Korábban már írtunk róla, hogy az elmúlt 4 év alaposan megtépázta a vendéglátóipart. A „szerencsétlenség hullám” a koronavírus-járvánnyal indult, amikor sokan az ideiglenes bezárások után, véglegesen lehúzták a rolót. A COVID időszakot követő energiaválság, majd a nagymértékű infláció további népszerű kávézókat, éttermeket, cukrászdákat kényszerített térdre.

A kialakult helyzetben a vendéglátóhelyek nem győzték a dolgozói bérek kifizetésével, a fenntartással járó terheket és a problémát csak tovább mélyítette a forgalom drasztikus csökkenése. Az embereknek nem maradt pénze az éttermi látogatásokra és a turizmusnak is bőven kellett idő, hogy a járvány után valamelyest helyreálljon.

2019-ben még az utolsó békés évben 51 329 vendéglátóhely volt összesen Magyarországon, majd ez a szám 2023-ra 45 914-re csökkent, vagyis 5400-zal kevesebb lett.

A válság leginkább a vidéki egységeket érintette, de érintett volt több ismert, fővárosi hely is. Júniusban számoltunk be róla, hogy az RTL séfjének, Pallag Dávidnak is be kellett zárnia a Rutin Éttermet, amely több jelentős díjat és Michelin-ajánlást is kapott az elmúlt években. Júliusban írtunk róla, hogy a szintén Michelin-ajánlással rendelkező Laurel Étterem is bezár 5 év után. Tavaly év végén pedig a tiszafüredi Mariska Étterem végleges leállásáról adtunk hírt.

Most ismét egy budapesti étterem kényszerült befejezni a működését. A Csorba Dániel ingatlanos nevéhez kötődő, DANDAN ajánlatai között bukkantunk rá a Remíz Étterem és Kávézó hirdetésére, amelyben az egységet kínálják eladásra a tulajdonosok nyugdíjba vonulása miatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Jön a hazai Real Estate Agent találkozó! Csorba Dániel előadóként részt vesz szeptember 18-án a a REA 2024 SUMMIT-on. A Portfolio, a Pénzcentrum, és a Kalmárok közös szervezésében megvalósuló REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum (REA, azaz Real Estate Agent) a hazai ingatlanközvetítői szektor meghatározó szakmai rendezvénye. Az eseményen elsősorban az ingatlanközvetítői szakma szereplőit, valamint a velük szorosan együttműködő iparágak képviselőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb kérdéseket járjuk körbe, a Portfolio Csoport hagyományait követve, a terület legprominensebb képviselőivel. További részletek, program, jegyvásárlás ITT

Az étterem Buda egyik legfrekventáltabb zöldövezeti területén működött, 32 éven keresztül. A 720 négyzetméter összterületű, közel 500 fő vendéglátására alkalmas helyet 448 millió forintért vásárolhatja meg a leendő vevő.

A komoly múltra visszatekintő egység egykori vendégei bizonyára reménykednek a folytatásban és talán nem is hiába. A leírás szerint egy beruházást követően, magas megtérülési lehetőséggel tovább üzemeltethető lehet a Remíz vagy éppen bérbe is adható.