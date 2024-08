Most közölte a HungaroMet: viharos széllel robog át egy hidegfront az országon

Az országba érkezett felhősáv vasárnap kelet felé vonul miközben vékonyodik, szakadozik a felhőzet, emellett a napsütést gomolyfelhők is megzavarják. A Dunántúlon elszórtan zápor, zivatar kialakulhat - közölte a HungaroMet.

Időjárási helyzet Európában:

A Brit-szigetektől északnyugatra egy ciklon örvénylik, amelynek hidegfrontja vonul át a szigetországon. Arrafelé felhős, csapadékos az időjárás.

Ugyancsak egy légörvény alakítja az időjárást a Kárpát-medence nagy részén, aminek a hatására többfelé fordul elő eső, néhol zápor a térségben. Kontinensünk középső és nyugati, délnyugati részein egy benyúló anticiklon alakítja az időjárást. Alapvetően napos, száraz időjárás jellemző.

A legmelegebb továbbra is Földközi-tenger térségében van, Szardínián a 40 fokot is meghaladja a csúcsérték, de lokális záporok, zivatarok is kialakulnak. A Kárpát-medencét egy gyengülő hidegfront éri el nyugat felől, amely vasárnap fel is oszlik, de a Dunántúlon szórványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Az északkeleti, keleti harmadban erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Elsősorban arrafelé alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, de a nyugati határ menti tájakra is besodródhat némi felhőzet, illetve csapadékgóc. Éjszakára összességében csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, azonban keleten maradhatnak felhősebb körzetek, illetve hajnalban nyugatról frontális felhősáv érkezik.

Az említett felhősáv vasárnap kelet felé vonul miközben vékonyodik, szakadozik a felhőzet, emellett a napsütést gomolyfelhők is megzavarják. A Dunántúlon elszórtan zápor, zivatar kialakulhat.

Az északi, északnyugati szél szombaton erős, helyenként viharos lesz, vasárnap már csak egy-egy helyen erősödhet meg a légmozgás. Zivatarok mentén viharos széllökések is kialakulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű, a hidegre hajlamos részeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 26 és 30 fok között alakul, a tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.