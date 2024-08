Így veheted meg a Sziget hetijegyet most féláron: teljesen legális, százával vannak eladó bérletek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Akár féláron is lehet Sziget-bérletet vásárolni a másodpiacról, ugyanis a legnagyobb nemzetközi jegyeladós oldalon jelenleg kb. 75 ezer forintért kínálják a most hivatalosan 155 ezer forintba kerülő belépőket. A napijegyek esetében nem nagyon lehet spórolni, kb. eredeti áron mennek a Ticketswap-en is. Mint a Sziget sajtóosztályától megtudtuk, ők is figyelemmel követik a portálon történt tranzakciókat, sőt, partneri kapcsolatban is állnak velük. Hozzátették, ott is teljesen biztonságos a jegyvásárlás, egyébként pedig a hamisítás, belépő-sokszorosítás ma már nem jellemző - és a csaló jegyeket azonnal kidobja a rendszerük.

NEKED AJÁNLJUK