Párizs 2024: Muhari Eszter révén megszületett az első magyar érem

A párbajtőröző Muhari Eszter révén megszületett az első magyar érem, egy bronz a párizsi olimpia első hivatalos versenynapján, szombaton.

A Tatabányai SC 21 éves vívója a kínai Tang Csün-jao, a 2022-ben világbajnok dél-koreai Szong Szera, majd egy másik kínai, Jü Sze-han legyőzésével jutott el az elődöntőig, ahol kikapott az idén Eb-második francia Auriane Mallo-Bretontól. Így zárásként a harmadik helyért mérkőzhetett meg az észt Nelli Differttel, akivel "kéz a kézben" jutottak ki az olimpiára.

Mindketten az egyéni ranglistáról kerültek be a mezőnybe. Eredetileg úgy volt, hogy Kun Annáé és Differté lesz a két európai hely, de a magyar vívót a holléti nyilvántartáshoz kapcsolódó mulasztás miatt május közepén két évre eltiltották. A rangsorban Differt mögött Muhari következett, így övé lett a másik hely.

A csapatban tavaly és tavalyelőtt is Eb-ezüstérmes magyar vívó kapta az első tust, de mindjárt válaszolt is kettővel, majd 3-3 után az észt ellépet 7-5-re, a második három perc lejártakor pedig 8-8 volt. Differt 12-10-re is vezett már, a vívóidő pedig 14-14-nél járt le. A ráadásban Muhari a 12. másodpercben vállon szúrta 34 éves ellenfelét, ezzel megszerezte a magyar küldöttség első érmét a párizsi olimpián.

A másik három magyar vívó, a kardozó Szilágyi Áron, Gémesi Csanád és Szatmári András számára nem volt sikeres a nap. A háromszoros olimpiai bajnok, címvédő Szilágyi már az első körben kiesett, 18. lett, s ugyanígy járt Szatmári is (25.), az egy körrel később búcsúzó Gémesi pedig 16. lett.

Az úszóknál a férfi 4x100 méteres gyorsváltó, Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám és Kós Hubert nyolcadik lett az esti döntőben. A Senánszky Petra, Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Pádár Nikolett egység ugyanezen a távon tizedik, 400 méter gyorson Késely Ajna 13.-ként, Sárkány Zalán 14.-ként zárt.

Női légpisztolyban Major Veronika remekelt, az első helyen jutott a vasárnapi döntőbe, míg Fábián Sára Ráhel 33. lett. Légpuska vegyes csapatban Péni István és Mészáros Eszter huszadikként végzett. Férfi egypárevezősben Pétervári-Molnár Bendegúz előfutamában a harmadik helyen célba érve a keddi negyeddöntőbe jutott.

Az ötkarikás játékok egyetlen magyar férfi tornásza, Mészáros Krisztofer a 14. helyen bejutott az egyéni összetett szerdai fináléjába. A férfi országúti kerékpárosok esőben megrendezett egyéni időfutamában Valter Attila a 22. helyen zárt.

Csapatsportokban nem sikerült jól a magyaroknak az első forduló. A férfi kézilabdázók Egyiptomtól 35-32-re, míg a női vízilabdázók Hollandiától 10-8-ra kaptak ki. Az asztaliteniszezők egy-egy vereséget és győzelmet könyveltek el szombaton: vegyes párosban az Ecseki Nándor, Madarász Dóra duó a nyolcaddöntőben 4:1-re kikapott a Vong Csun-ting, Tu Hoj-kem hongkongi kettőstől, míg női egyesben Póta Georgina az első fordulóban 1:3-ról fordítva 4:3-ra nyert a német Shan Xiaona ellen, így bejutott a 32 közé.

Lovastusában Kaizinger Balázs a 62. helyen áll az első szám, a díjlovaglást követően. A játékok első aranyérmét a kínai Huang Jü-ting, Seng Li-hao duó nyerte, miután az alapverseny megnyerése után a dél-koreaiak elleni döntőben 16-12-re győzött a légpuska vegyes csapat számában.