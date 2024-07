Csodálatos égi jelenség tanúi lehetünk júliusban: érkezik a szuperhold és felbukkan egy üstökös is

A júliusi égbolt bővelkedik a szebbnél szebb látványosságokban, így a meleg vagy éppen csak hűvös nyári éjszakák szinte hívogatnak mindenkit a csillagnézésre - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A hónap főszereplője tagadhatatlanul a Hold lesz, amint vékony sarlóként együtt áll egyéb nevezetes égitestekkel, majd egyre csak növekedve eléri a teliholdat.

Júliusban érdekes csillagátvonulásokat is megfigyelhetünk a Hold mellett az ájszakai égbolton, továbbá a hajnali égbolt bolygóparádéval kápráztatja el szemlélőit. Aki teheti, nézzen tehát rá a csillagos égboltra a derült, nyári estéken, hogy felejthetetlen élményekben legyen része - javasolják a csillagászok.

Hamarosan itt a szuperhold!

Július 21-én érkezik el a telihold, amelynek látványa szinte kiszúrja a szabad ég alatt tartózkodók szemét a Bak csillagképben. Szemünket egész éjszaka meggyönyörködteti, képzelőerőnket serkenti a telihold romantikája, amely bár minden hónapban megfigyelhető, mégis mindig elvarázsolja észlelőit - írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján.

Aki gyakran tekint az éjszaki égre, annak feltűnhet, hogy a Hold már most, a teliholdat megelőzően is nagyobbnak, fényesebbnek látszik. Ennek oka, hogy a Hold pályája most közelebb esik a Földhöz. Azt a jelenséget, amikor a telihold éppen egybeesik azzal az időponttal, amikor a Hold a legkezelebb tartózkodik a bolygónkhoz, nevezzi a köznyelv szuperholdnak (a csillagászok nem használják ezt a kifejezést).

Azonban amit július 21-én megfigyelhetünk - bár nagyobb és fényesebb, mint a megszokott telihold - még nem szuperhold. Hivatalos számítások szerint a következő szuperhold augusztus 19-én lesz. Ettől függetlenül a júliusi telihold is csodás látványt fog nyújtani, kiváló fotótémát is adhat.

Július 21-e: a vörös bolygó és a Plejádok

Nemcsak telihold lesz július 21-én: a Mars egyébként is könnyedén felismerhető az égbolton vörös színéről és kiemelkedő fényességéről, de ezen a napon még könnyebb dolga lesz az érdeklődőknek, ugyanis a Mars éppen egy másik jellegzetes alakzat, mégpedig a Fiastyúk nevű nyílthalmaz alatt foglalja majd el helyét a keleti égbolton. Hajnali 3:35-kor lesz a legközelebb egymáshoz a két égi objektum: ekkor 4,8 fokos távolságban lesznek egymástól, a horizont felett 28 fokos magasságban.

Július 22-e: a Castra kaszkadőrködése

Ismét csillagátvonulás történik meg a Hold mögött július 22-én a keleti égbolton, mégpedig az igen hangzatos nevű Castra csillag fog áthaladni látszólag az égi kísérő korongja mögött. Elméletileg este 23:14-kor történik meg a 4,4 magnitúdós látszó fényességű csillag belépése a 97%-os fázisú, tehát majdnem tele állapotban lévő Hold mögé annak világos oldalán, de ilyen alacsony látóhatár feletti magasságnál azt nem lehet megfigyelni. Majd kicsit több mint fél óra múlva, de még ezen a napon, 23:53-kor ismét megjelenik a csillag a Hold sötét pereménél. A Castra sötét, holdfénymentes égen szabad szemmel is látható csillag, de ennél a holdfázisnál egy kisebb távcsővel kell megtalálni a Hold közelében és megfigyelni ezt a fedési eseményt.

Július 23-a: itt az üstökös, itt van újra!

Aki aktívan követi blogunkat, talán megfigyelte már unszolásunkra a 123/Olbers üstököst, amely a tavaszi hónapok nagy szenzációjaként jelent meg az égbolton. A jó hír az, hogy a nyári eget kémlelők sem maradnak hoppon ebben a tekintetben, július 23-ától kezdve ugyanis holdmentes égen figyelhetjük meg a várhatóan 7,0 magnitúdó körüli látszó fényességű üstököst. Ezen az estén 22 óra magasságában már érdemes megkeresni az északnyugati égbolton egy kézi látcsővel.

Július 24: szívhez szóló Szaturnusz-együttállás

Nincs is szebb látvány, mint amikor két fényes égitest együtt kel fel a keleti horizonton, s szorosan összefonódva emelkedik egyre magasabbra az égbolton. Július 24-én a Szaturnusz és a Hold égi táncát figyelhetjük meg. Este 22:17-kor a gyűrűs bolygó mindössze 22'-es távolságban látszik majd a 85%-os fázisban pompázó, éppen a látóhatár vonalán felkelni látszó Hold felett, ám az se csüggedjen, aki a felkelés pillanatának nem lehetett tanúja. Később, amikor a konstelláció kicsit magasabbra ér az égbolton, égitestjei akkor is szorosan együtt állnak majd, hogy meggyönyörködtessék minden észlelő szemét.

Július 30-a és augusztus 1-je között: látogatóban a Hold

A hetedik hónap végén szintén érdemes lesz megkeresni a Holdat az égbolton, amint végig vándorol bizonyos nevezetes égitestek mellett: először 30–án hajnalban keleten a Fiastyúk és a Mars, majd másnap a Jupiter közelében halad el az égi kísérő.

A bolygók júliusban: