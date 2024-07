Óriási nevek a Sztárboxban: kijött a női versenyzők listája, Hódi Pamela, Schóbert Lara és Dér Heni is ringbe száll

Lola, Schóbert Lara és Hódi Pamela is tingbe lép a Sztárboxban. 2024-ben a női versenyzőket két súlycsoportra osztják.

Akárcsak tavaly, a 2024-es Sztárboxban is nyolc női versenyző lép majd a ringbe, van azonban egy fontos újítás is: a mezőny ezúttal két részre oszlik, pehelysúlyban és könnyűsúlyban is négy-négyen küzdenek a bajnoki címért - jelentette be az RTL.

A női pehelysúly súlycsoport versenyzői:

Földes Eszter színésznő,

Lola énekesnő,

Pap Dorci influenszer,

Schóbert Lara influenszer.

A női könnyűsúly súlycsoport versenyzői: