Veszély a Balatonban! Jókora aligátorteknőst fogtak: szörnyű sebet ejt a harapása

Veszélyes aligátorteknőst fogott egy horgász a Balatonnál - közölte az Időkép. Az állat Balatonőszöd és Balatonszárszó között bukkant fel egy csalihalas hálóban.

Egy horgász éppen a Balatont és a közeli tavat összekötő vizesárokból próbált kishalas hálójával sneciket fogni az esti pecázáshoz, amikor a hálójában egy nagyjából 20 centi páncélhosszú aligátorteknőst pillantott meg - írja a lap. A nagyobb korában az emberre is veszélyes, harapós teknős kifejlett hím példány akár 70-80 cm hosszúra is megnőhet és nagyobb állatokat is elejthet - mondta el Pécsi Tibor, a kőröshegyi Teknős Park tulajdonosa és vezetője.

A kifogott aligátorteknőst a Teknős Park fogadta be. Az aligátorteknős az USA nagy részén és Kanada területén fordul elő. Kína, Tajvan és Japán területére betelepítették. A felelőtlenül szabadon engedett terráriumi példányok Európa szerte, így hazánkban is felbukkannak időnként - például a Balatonban.