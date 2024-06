Ennyi volt, lehúzza a rolót Gerendai Károly egyik luxusétterme: a Balatonnál terjeszkedhet a Sziget-alapító

Június 29-e után végleg bezár Gerendai Károly egyik luxusétterme, a Costes Izakaya. A Sziget-alapító új projekten dolgozhat a Balatonnál.

Június 29-e után végleg bezár Gerendai Károly egyik luxusétterme, a Costes Izakaya - jelentették be a Facebookon.

Június 25-től június 29-ig, a végleges zárás előtti utolsó napig délután 5 órától várunk titeket az Izakayában. Foglaljatok asztalt, és használjátok ki különleges ajánlatunkat: minden harmadik koktélt ajándékba adunk!

- írták egy másik posztban. A japán izakaya-stílusú étterem 2022-ben nyílt meg.

Egyébként Gerendai Károly új bizniszen dolgozhat: sajtóhírek szerint Alsóörs új luxuskikötőjében nyithat éttermet, ahol akár 40 láb feletti hajókat, továbbá elektromos vízi járműveket is be tudnak fogadni. Létrehozott egy Costes Ypsilon Kft. nevű céget is, a Sziget Fesztivál egykori alapítója a cég fióktelepét pedig az Ypsilon Yacht Club címére jegyezték be

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nem ez az első izakaya-étterem, amely lehúzza a rolót Budapesten: június elején jelentették be, hogy júliustól az Ensō csapata határozatlan időre elvonul. Az Ensō egy nyitott, az utcáról mégis láthatatlan ramen bar és izakaya. Az étterem 2020-ban nyitott meg, különlegességét az exkluzív élmény adta.

Címlapkép: Mohai Balázs, MTI/MTVA