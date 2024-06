Újra szomorkodhatnak a magyarok: nagyon nem alakul jól ez az Eb, a második meccs is elment

Magyarország második meccsét is elveszítette az Eb-n. A német 2-0-ra nyertek, és magabiztosan vezetik a csoportot. A magyaroknak a továbbjutást illetően nem áll jól a szénájuk.

Bár a németek végig többet birtokolták a labdát, azért a magyaroknak is volt néhány nagy helyzetük, illetve gól is, amit viszont les miatt nem adtak meg. A német dominancia aztán átrobogott a magyarokon, és az első fél idős 1-0 után a másodikban is élesebbek voltak a német, igazából a pálya mindkét felén, de főleg a helyzetkihasználásukban. Németország – Magyarország: 2-0

Ezzel a vereséggel nagyon nehéz dolgunk lesz a továbbjutással, az esti Svájc-Skócia is számítani fog, de a csoportzáráskor mindenképpen vernünk kellene a skótok. És hát biztosan az sem lesz sétagalopp. Meglátjuk.

Ahogy múltkor a kölni, úgy ma a stuttgarti szurkolói zóna árairól is elsőkézből számoltunk be: nem semmi árak vannak azért az Eb-n.

(Címlapkép - Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA)