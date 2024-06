3200 forint a sör, 2390 forint a sült kolbász: nagyot nézhetnek a magyar focidrukkerek ebben a szurkolói zónában

6 euró a sült kolbász, de 6 euró a helyi sör is Kölnben, az EB szurkolói zónában. Ez az a város, ahol a magyar június 15-én, 15 órakor megkezdi a menetelését.

6 eurót, azaz mai árfolyamon 2390 forintot kérnek el a kölni EB fanzone-ban a szurkolóktól egy sült virsliért, de egy fél literes csapolt sörért is. Ugyanennyibe kerül fél liter cola, de fél liter víz is. További érdekesség, hogy a kiadott pohár is betétdíjas, ennek az ára 2 euró. Ugyhogy ha valaki kikéri az első sörét, akkor az nem kevesebb, mint 8 eurót, azaz 3187 forintot fog kifizetni érte. Azért az nem semmi.

Korábban írtunk róla, hogy a 2024-es Európa-bajnokságra való utazás magas költségekkel jár, a jegyárak, szállásdíjak, és egyéb utazási költségek miatt egy mérkőzés meglátogatása könnyen több százezer forintba is kerülhet. Ám sokakat az élmény minden bizonnyal kárpótol a költségekért. Az első meccs nemsokára kezdődik is, a magyar csapat Svájc ellen játszik június 15-én, 15 órakor Kölnben.

Sör-, és italárak Kölnben, az EB szurkolói zónában; Forrás: Pénzcentrum

Sült kolbász ára a kölni szurkolói zónában; Forrás: Pénzcentrum