Ettől lehidalsz: közölte a 2025-ös sörárait a Sziget Fesztivál, ilyet jó ideje nem látott senki

Nem drágul a sör az idei Szigeten, és kell, hogy mindenhol legyen pénztárcabarát menü is.

Idén biztosan nem emel sörárakat a Sziget Fesztivál, így a bulizók a tavalyi, 1 730 forintos áron juthatnak majd fél liter csapolt sörhöz - ezt Kádár Tamás, a fesztivál szervezője tudatta mai sajtótájékoztatóján. Elmondta azt is, hogy mint tavaly, az ételt árusító food truckoknak és sátraknak legalább egy pénztárcabarát menüt is kínálniuk kell majd. Emellett bejelentette, hogy az ételérzékeny és vegán fesztiválozók számára is sokkal több lehetőség lesz.

Kádár Tamás hozzátette, hogy a K-híd, a Sziget ikonikus belépő hídja színes madaras installációt kap, és több helyszín máshová kerül, mint a tavalyi évben. A Sziget fellépőit korábban már egy részletben bejelentették, erről a Pénzcentrum itt írt:

címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA