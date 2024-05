Tovább bővül ZSHOWtime Zsolti étterembirodalma: itt nyílik a legújabb pesti luxuslángosozó

Osváth Zsolt, ismertebb nevén ZSHOWtime Zsolti új vállalkozásb kezd, lángosozót nyit Budapesten. A részletekről legújabb videójában számolt be az influenszer. Az árakról egyelőre nem árult el részleteket, de nem valószínű, hogy olcsóbb lesz majd, mint a Balatonnál.

Lángosozót nyit ZSHOWtime Zsolti. A videóban elhangzottak szerint a nyitásra már most szombaton sor kerül. Az étteremből házhozszállítás is elérhető lesz.

Lángos mellett házi szörpöket, pálinkákat, kézműves söröket és napi levest is vásárolhatnak majd a vendégek. A lángoskínálat is igen széles lesz - a klasszikusokon kívül lesznek töltött és édes lángosok is.

A Nagy Lángos névre keresztelt étterem május 25-én nyitja meg kapuit a budapesti Wesselényi utca 30. szám alatt, ráadásul az első 100 sajtos-tejfeles lángos ingyenes lesz.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd