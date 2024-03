Itt vannak a Disney+ új premierjei: senki nem fog unatkozni áprilisban a családból

Izgalmasabbnál izgalmasabb sorozatok és filmek érkeznek áprilisban a Disney+-ra. Drámában és érzelmekben biztosan nem lesz hiány.

Mint a streamingszolgáltató közleményében írja: az áprilist a Disney+ elsőzör is dokumentumsorozatokkal indítja, például a „Vanderpump Villa-val” betekinthetünk Lisa Vanderpump és személyzetének mindennapjaiba. A Bon Jovi rajongóknak érkezik a négy epizódból álló „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” minisorozat és még közelebbről ismerhetik meg a negyven éves zenekart. Az állatszeretőknek pedig a „Secret of the Octopus-t” javasolják, amiből kiderül, hogy miért is olyan különlegesek a polipok.

A Disney+ a drámakedvelők számára is tartogat meglepetéseket. Az „FX Viszály: Capote és a hattyúk-ból” kiderül pédlául, hogy Truman Capote hogyan vált az elithez tartozó nők bizalmasává, és miként okozta egy árulás a vesztét. A romantikázni vágyóknak a „The Greatest Hits” lesz a legjobb választás.

Rögtön április elsején érkezik a Vanderpump, amely a dekadencia és a kicsapongás találkozása egy dokudráma-sorozatban. A sorozat Lisa Vanderpump gondosan kiválasztott személyzetének napjait követi a Vanderpump-villában, a Chateau Rosabelle nevű exkluzív francia birtokon, ahol dolgoznak, élnek és szórakoznak.

Emellett egy nagy íróról, Truman Capote-ról szóló sorozattal is kedveskedik a Disney: "A Viszály: Capote és a hattyúk” (FX’s Feud: Capote vs. The Swans) című sorozat április 17-én jön a felületre. A férfi egykor az elit társaság krémjébe tartozó hölgyek bizalmasa volt, akiket ő hattyúknak becézett. Árulása azonban tönkretette ezeket a kapcsolatokat, őt magát száműzte az előkelő közegből, és az önpusztítás spiráljába taszította, amelyből végül sosem talált kiutat.

Megnézhetjük még emellett az Iwájú című animációs sorozatot is. A széria a jövőbeli Lagosban, Nigériában játszódik. Az cselekmény a jómódú szigetről származó fiatal lány, Tola és a technológia iránt érdeklődő legjobb barátja, Kole felnőtté válásának történetét meséli el, akik felfedezik a világunkban rejlő különböző titkokat és veszélyeket.

A gyerekeknek is tartogat még újdonságot a Disney+: a Bluey című humoros sorozat őszinte bepillantást enged a Pásztor család életébe. Bluey, a határtalan fantáziával bíró ausztrál pásztor kölyökkutya szereti játékos kalanddá változtatni a mindennapokat. Kishúgával, Bingóval együtt belevetik magukat a világ felfedezésébe. A „Bluey” (Bluey) két új epizóddal bővül ebben a hónapban. Az elsőt, a „Szellemkosár” (Ghostbasket) című részt április 7-én mutatják be, a 28 perces különkiadás, a „Bluey: A jel” (Bluey ‘The Sign’) pedig április 14-én érkezik.