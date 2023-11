Kifakadt az RTL sztárja: Legendás színészek dolgoznak színházakban megalázó bérekért!

Legendás színészek dolgoznak színházakban megalázó bérekért - mondta Nagy Zsolt. A színész szerint nincsenek a helyükön kezelve a kollégái, akik már sokat letettek az asztalra, de ugyanez igaz a pedagógusokra is.

Zavar, hogy ez az ország, ez a város nem ismeri el a polgárait és az értelmiségét. És most nem én vagyok a lényeg: legendás színészek dolgoznak színházakban megalázó bérekért - mondta az nlc.hu-nak adott interjújában Nagy Zsolt. A legutóbb az RTL, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című krimirealityjében szereplő színész szerint nincsenek a helyükön kezelve a kollégái, akik már sokat letettek az asztalra.

De ugyanez igaz a pedagógusainkra is. Amikor látom, hogy a fővároshoz tartozó BKV több mint 700 ezer forintért keres buszsofőrt, akkor eszembe jut a saját fizetésem is. Sosem vágytam arra, hogy a legújabb BMW-ben üljek, és nyilván jobban élek egy élelmiszerbolt pénztárosánál. Közben meg látom, hogyan tolódnak el az arányok. Harminc éve dolgozom ebben a szakmában és most kellene a zeniten lennem. Ennek ellenére tele vagyok egzisztenciális kérdésekkel

- fogalmazott.