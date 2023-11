Tudósok felfedték a hosszú, boldog élet titkát: egyetlen dolgot kell tenned, de azt naponta többször

A legfrissebb kutatások szerint a boldogság és a hála érzete szorosan kapcsolódi egymáshoz, azaz minél hálásabb vagyunk az életünkért, az apró örömökért, annál boldogabban élhetjük a mindennapjainkat.

A hála olyan pozitív érzés, amely rendkívül sokat tehet hangulatunk és saját boldogságszintünk javítása érdekében, sőt, kutatások szerint a fizikai és mentális egészséget is jelentősen javíthatja. A hála bizonyos esetekben szinte önmagától létrejön, máskor azonban kifejezetten nehéz elővarázsolni. Ám ha koncentrálunk rá, tudatosítjuk, az jótékony hatással lehet ránk és a körülöttünk élőkre. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet beépíteni ezt a gyakorlatot a mindennapjainkba.

Hogy megértsük a természetét, érdemes közelebbről megvizsgálni a kutatásokat, meghallgatjuk a hálával kapcsolatos szakmai szempontjaikat, és megosztjuk a szakértőink javaslatait arra vonatkozóan, hogyan lehet a hála gyakorlatait könnyedén beépíteni a mindennapi életbe a jobb általános egészség érdekében. Erre keressük a választ

Hogyan kapcsolódik a hála a jobb egészséghez?

Dr. Greg Hammer, a Stanford professzora szerint, aki a jólét és a tudatosság témakörével foglalkozik, a hála érzete közvetlenül segít a stressz leküzdésében – és ezt kutatások is bizonyítják. Az akut stressz a vérnyomás, a szívritmus és a vércukorszint átmeneti emelkedését idézheti elő - mindazokat a dolgokat, amelyek segítenek a szervezetnek reagálni az adott helyzetre:

Az akut stresszt történelmileg leggyakrabban fizikai veszély váltotta ki, például egy ragadozó megjelenése" - magyarázza Hammer. "Manapság azonban ezt az akut stresszválaszt gyakran egyszerűen gondolatok indítják el - a sok munka, a munkahelyünk esetleges elvesztése vagy egy otthoni konfliktus.

A mindennapi stresszfaktorokat nem lehet teljesen elkerülni, és szerencsére nem feltétlenül káros, ha hagyjuk, hogy gyorsan lecsengjen, mondja Hammer.

Ellenkező esetben az akut stressz krónikussá válik, ami emelkedett pulzusszámot, vérnyomást és vércukorszintet okoz, és hajlamosít minket a magas vérnyomásra, a stroke-ra, a 2-es típusú cukorbetegségre, sőt a demenciára is

A stresszt és annak a szervezetre gyakorolt negatív hatását már régóta kutatják. A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban 2021-ben megjelent tanulmány szerint a stresszből eredő negatív érzelmek összefüggésbe hozhatók a vérnyomás emelkedésével és a szívtitmuszavarral. A stressz és annak káros mellékhatásainak csökkentése érdekében Hammer szerint érdemes kipróbálni a hála bevezetését a napi rutinba.

A hála érzete, amikor stresszt élünk át, aktiválja a vagus-ideget és a paraszimpatikus idegrendszert, lelassítja a szívverésünket, valamint csökkenti a vérnyomásunkat és a vércukorszintünket

folytatja Hammer. Ez visszavezeti fiziológiánkat a homeosztázisba és a jó fizikai egészségbe, csökkentve vagy akár megelőzve a krónikus stressz káros hatásait.