Fontos változás jöhet az Ötöslottó, Hatoslottó adózásánál: erről minden játékosnak tudnia kell

A magyar kormány ugyan végül beadta a derekát, és bevezeti a minimimumadót, ennek köszönhetően jövőre plusz száz milliárdos adóbevételre tesz szert a költségvetés- írja a Népszava.

A mostani adócsomag újraszabályozza az amerikai-magyar adókapcsolatokat, mivel az USA mégsem vezeti be a minimumadót, ráadásul jövő januártól megszűnik a kettős adóztatást kizáró egyezmény is. Ahhoz, hogy az idehaza keletkező jövedelmeket az amerikai cégek itt megfizessék vezetik be itthon az új adócsomagot, ugyanakkor a magyar cégek és magánszemélyek a hazai adóba beszámíthatják az USA-ban már megfizetett adókat.

Így végül is nagy általánosságban továbbra sem kell egy jövedelem után két helyen adózni. Ez utóbbi tétel több (tíz)ezer olyan magánszemélyt is érinthet, akik amerikai értékpapírokba fektetik pénzüket, és ezek után osztalék- és tőkejövedelmet szereznek. A lakosságot érintő főbb adókhoz azonban kormány nem nyúl. Így nem változnak sem a személyi jövedelemadó, sem az áfafizetés alapvető szabályai.

Részleges módosításokra tesz javaslatot a kormány. Így például szja-mentesek lesznek a jövőben az állami számsorsolásos szerencsejátékokon (kenó, lottó) elért nyeremények. Az indoklás szerint a kormány a célja nagyobb játékkedv megteremtése, és ezen keresztül az állami bevételek növelése.

