Less be a Barátok közt sztárjának álomotthonába: így él ma R. Kárpáti Péter

Azonnal otthonra talált egy Budapest környéki településen a színész, aki sok titkot is elmesélt arról, hogy telnek itt a napjai.

Már négy esztendeje lakik egy őrbottyáni házában R. Kárpáti Péter, az egykor nagy sikerrel, több mint húsz éven át futó sorozat egyik főszereplője. A színész most a Blikknek mutatta meg, milyen büszke otthonára.

A színész elmondta, hogy mindenképp el akarták hagyni a várost jegyesével, és Őrbottyánban szinte rögtön otthonra találtak.

Amikor otthagytuk a várost, egy ilyen természetközeli nyugodt otthont álmodtunk meg. Véletlenül jöttünk ide – kezdte lapunknak a Barátok közt Berényi Andrásaként megismert színész. – Jó sok ingatlant megnéztünk, mire ez szembejött velünk. Nagyon tetszett az, hogy nyugalom van, a nagy kert, a sok a fa és a zöld, amik hozzák ezt a kis erdőszéli házikó feelinget, amit igyekeztünk is megtartani

- fogalmazott a színész. Azt is hozzátette, hogy barátaival is jókat szoktak mulatni a kinti részen - sőt, az egyik ilyen estre igazi sztárvendéget is meghívott.

Rengeteg barátunk és a családunk is meg szokott minket látogatni. Itt szoktam ilyenkor főzni nekik bográcsban vagy grillezünk. Mellé néhány pohár fröccsöt fogyasztunk, és nagyokat beszélgetünk. Nyáron még moziesteket is tartottunk, például vetítettem a Viszkist, amire meghívtuk Ambrus Attiláékat is, akik a film után még sok érdekességet mesélt

- mondta R. Kárpáti Péter.