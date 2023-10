7+1 csodás őszi kiránydulóhely, ahol garantáltan kevés a turista és teljesen ingyenesek

Hazánk változatos helyszíneket kínál az erdőbe, völgybe vagy épp a síkságra vágyó kirándulóknak, most olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, melyek talán kevésbé ismertek, de feltétlenül érdemes őket legalább egyszer meglátogatni, főleg ebben az évszakban.

Megérkezett az igazi őszi kirándulóidő, a következő pár hétvégén az időjárás is a túrázókkal lesz, érdemes kihasználni a jó időt és felkeresni kevésbé ismert helyszíneket. A járvány időszakában ugrásszerűen megnőtt az erdőlátogatók száma. A természetjárás nem csak korlátozások idején jelenthet maradandó, ugyanakkor pénztárcakímélő élményforrást, azóta is megmaradt a népszerűsége. Ha mostanában már nincsenek is tömegek az erdőben, de érezhetően többen választják ezt a kikapcsolódási formát, éppen ezért keresik sokan az eldugott, kevésbé ismert ösvényeket.

Hazánk változatos helyszíneket kínál az erdőbe, völgybe vagy épp a síkságra vágyó kirándulóknak, most olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, melyek talán kevésbé ismertek, de feltétlenül érdemes őket legalább egyszer meglátogatni, főleg ebben az évszakban.

Magyarországon rengeteg kastély, vár, várrom található, hiszen már több mint 1100 éve él nemzetünk a területen: a vérzivataros évszázadok szükségessé tették az itt élők számára, hogy testi épségük és vagyonuk védelmének érdekébe különböző menedékhelyeket építsenek. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal felmérése szerint Magyarországon jelenleg 103 vár található, azonban némelyike elhagyottan, az enyészetnek vannak kitéve.

Kirándulás előtt Legfontosabb a saját erőnléthez és tapasztalathoz igazított táv és célpontválasztás. Az interneten rengeteg tippet és javaslaton találunk régiók szerinti bontásban (például itt, itt és itt), szánjunk időt az információk begyűjtésére, hogy ne a helyszínen érjen bennünk kellemetlen meglepetés! Legyen egy „B” tervünk arra az esetre, ha útközben bármilyen ok miatt rövidíteni kellene a túrát!



Töltsük le telefonunkra a túraútvonal leírását és olyan térképet, amit offline módban is használni tudunk! Ha van papír alapú térképünk, azzal is bebiztosíthatjuk magunkat.



A legnépszerűbb kirándulóhelyekre érdemes hétköznap menni, mivel egy-egy kedvelt célpont parkolójában hétvégén már kora délelőtt sem találunk szabad helyeket. Ilyenek például a fővároshoz közeli Normafa, a Dunakanyarban található Királyrét, a Rám-szakadék és a Dobogókő, esetleg a Balaton-felvidék vagy a Mátrában a Kékestető, amelyek nevei a kezdő kirándulók számára is ismerősen csengenek.



Tiszteljük és tehermentesítsük a természetet: a teli parkoló problémáját ne azzal oldjuk meg, hogy az autónkat a parkolón kívüli területen hagyjuk! Ennél is környezetbarátabb választás, ha vonattal vagy más tömegközlekedési eszközzel közelítjük meg a túra kiindulópontját, vagy biciklis túrára indulunk.



A magyarországi jelzésrendszer a Magyar Turista Szövetség által 1930-ban elfogadott egységes jelképrendszerre épül ma is. Tanulmányozzuk a jelzéseket, hogy ismerősek legyenek számunkra, amikor találkozunk velük!

Drégely vára

Drégely vára a Börzsöny északi részén, Drégelypalánk és Nagyoroszi községektől egyforma távolságra, a zöldellő hegyek egyik 444 méter magas vulkanikus sziklacsúcsán magasodik. A mongol könnyűlovasok elvonulása után IV. Béla király parancsára végrehajtott várépítések idején emeltette a környező területeket birtokló Hontpázmány nemzetség. Ali budai pasa 1552 júliusában vonult fel a vár ostromára 12 000 fős seregével. A helyőrség létszáma ekkor mindösszesen 146 katona volt. A gyalogsági rohamokat visszaverő magyar végváriak még életben maradt katonái, végül a harmadik napon halált megvető bátorsággal kitörtek, és Szondi kapitánnyal az élen mind hősi halált haltak a véres közelharcban, csak a várkapitány két apródja, Libárdy és Sebestyén maradt életben. Szondi két apródja.

A fennsíkra épült külső vár alaprajza ma már nehezen rekonstruálható, csak gyalogosan tudjuk megközelíteni, jól járható, jelzett turistautakon. A vártól délre fekvő pihenőhelynél több turistaút is találkozik, a legkézenfekvőbb megközelítés Drégelypalánk, ill. Nagyoroszi felől kínálkozik. A vár romjaitól csodás panoráma tárul fel a Börzsönyre, az Ipoly völgyére.

Óbánya

A Kelet-Mecsekben egy védett kis völgyben található a „magyar Svájcként” is emlegetett Óbánya. A zsákutcás falu egyetlen utcájának házai között gyorsfolyású hegyi patak, az Öreg-patak fut végig. Területén jelzett turistautak kereszteződnek, hiszen Óbánya régóta kedvelt üdülő és kirándulóhely. Külterületének 90 százaléka erdő.

Pákozdi ingókövek

A Pákozdi-ingókövek természetvédelmi terület a Duna–Ipoly Nemzeti Park kezelésében álló, 44 hektáros természetvédelmi terület a Velencei-hegységben, Pákozd és Sukoró települések közigazgatási területén. 200–250 méteres tengerszint feletti magasságban húzódó dombos területet Magyarországon egyedülálló földfelszíni alakzatok, az ún. ingókövek elszórt csoportjai tagolják. A Velencei-hegység lepusztult felszínéből előbukkanó gránittömbök ellenálltak az eróziónak, s a köztük lévő hasadékokból a víz és a szél felszínalakító munkája hordta ki a törmeléket és a mállási anyagot. Napjainkra a környezetükből kiemelkedő, lekerekített élű, egymásra tornyozódó sziklacsoportok formájában bukkannak a felszínre.

Csókakő vára

Fejér megye egyetlen fennmaradt középkori eredetű, a török időkben is használt vára Székesfehérvártól északnyugati irányba haladva, már messziről az utazók szemébe tűnik. 479 m magas Csóka-hegy oldalában, egy sziklaplatón épült, így stratégiailag rendkívül kedvező fekvésű. A várat három oldalról meredek sziklafal védi, amelyet mesterséges sziklaárokkal is elhatároltak.

2014 tavaszára a vár nagy része teljesen újjáépült, a fal körbeért a vár körül, elkészült az újjáépített kaputoronyhoz vezető felvonó híddal, rostéllyal, kapuszárnyakkal, valamint a toronyhoz kapcsolódó délnyugati várfalszakasz pártázattal, fa gyilokjáró folyosóval és feljáróval. A félig a sziklába ágyazott várkápolnát is, szinte a semmiből varázsolták újjá.

Andrássy-kastély – Tiszadob

A romantikus stílusú tiszadobi Andrássy-kastély a szájhagyomány szerint a kastély Erzsébet magyar királyné tiszteletére, a francia Loire folyó mentén épült középkori lovagi várkastélyok mintájára készült. Id. Andrássy Gyula, az Osztrák–Magyar Monarchia első külügyminisztere építtette 1880-1885 között. Tervezője Meinig Arthur volt. A kastély mögötti angolkertet is akkor létesítették, amit máig szépen gondoznak. A soktornyos épület neogótikus-romantikus stílusjegyeket hordoz. A kastély a Tisza partjához közel, magaslaton épült, így kiemelkedik a Tisza árterének lapályából.

Sódomb Egerszalók

Egerszalók igazi nevezetessége a község déli részén, a föld mélyéből feltörő termálforrás és a lefolyó víz által létrehozott mészkődomb, mely az évek során Sódomb néven vált ismerté. A 65-68 C◦-os ásványi anyagokban igen gazdag gyógyvíz folyamatosan építi az impozáns látványt nyújtó csipkézett, fehér képződményeket. A nátriumot is tartalmazó, kalcium-magnézium hidrogén karbonátos gyógyvíz, melynek metakovasav tartalma is jelentős, a kénes gyógyvizek kategóriájában az egyik legjobb besorolást kapta. Az évek során a mészkődomb a környék szimbólumává és védjegyévé vált. Az Európában egyedülálló látványhoz hasonló természeti képződmény még két helyen található a világon, Törökország ázsiai részén Pamukkale-ban, valamint az Egyesült Államokbeli Yellowstone Nemzeti Parkban.

Szerelem szobor - Vál

Az ukrán művész monumentális alkotása a 2015-ös amerikai Burning Man-fesztiválon lett világhírű , hogy aztán 2017-be Magyarországra, a Haraszty-birtokra érkezzen – írja a nyugat.hu. Habár az mű érkezésével és felavatásával annak idején sokat foglalkozott a sajtó, azt kevesen tudják, hogy a szabadon látogatható, és mint ilyen, különleges kirándulási célpont is lehet. Ráadásul ha valaki Nyugat-Dunántúlról halad a halad a főváros felé – akár Győrnek, akár Székesfehérvárnak – csak kis kitérőt kell tennie érte.

Lombkorona sétány - Makó

Aki rendszeres természetjáró, annak nem jelent újdonságot az erdő látványa, hangjai, illatai, viszont mind számukra, mind az erdőt ritkábban járó látogatóknak újszerű élményt jelenthet a fák koronáinak világát testközelből is megismerni. Minél feljebb jutunk a lombkorona felső szintjei felé, annál inkább megváltozik körülöttünk a világ, más élőlények, madarak jelennek meg, de még ugyanaz a faóriás is más arcát mutatja nekünk fent, a lombkoronák szellős, napfényes ágai közt, mint alulról, az avartakaró és a vastag törzsek felől szemlélve. A lombkorona sétányon találkozhatunk függőhíddal, megpihenhetünk a Hagymaterasz árnyas részein, felmehetünk a kilátótoronyba pazar panorámájáért, vagy éppen kipróbálhatjuk a lejutás leggyorsabb módját, a vállalkozó kedvűeknek készült csőcsúszdát.