Tarolnak a Kőgazdag fiatalok: elképesztően népszerű a TV2 új valóságshowja

A nézettségi adatok alapján úgy tűnik, hogy bejött az TV2-nek a Kőgazdag Fiatalok – Rich Kids Hungary elindítása.

A műsor első hetének öt epizódjából a 18-49-es célcsoportban négy adás is bekerült a hét 50 legnézettebb műsora közé. A realityt ugyanebben a célcsoportban minden hétköznap este többen nézték a fő riválisnál, a hasonló idősávban vetített A mi kis falunknál, amelyből késő esténként ismétléseket ad az RTL. Az RTL sorozata még az ismétléseivel is rendre erős számokat szokott hozni itthon, ezért is számít komoly konkurenciának, bármit is sugároznak vele szemben - írja a Telex.

Főleg a hétfői első adás ment jól a Rich Kids Hungaryből: a 18-49-es évesek körében az első adással 128 ezres nézettséget hozott össze a műsor, a teljes lakosságban pedig 300 ezren nézték a nyitóepizódot.