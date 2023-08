Leesik az állad: ennyit vert el az átlag magyar és külföldi az idei Sziget fesztiválon + videó

Tegnap ért véget a Sziget Fesztivál, ami kapcsán a legtöbben azonban nem a sztárfellépőkről beszélnek, ugyanis az árak a fesztivál területén jelentősen megdrágultak. Olyannyira, hogy még a külföldiek is húzták a szájukat az árak láttán. Azonban itt felmerül a kérdés, hogy miért is került a kint lét ennyibe, illetve tényleg olyan szinten nyereségesek voltak-e a vendéglátó egységek a fesztiválon, ahogy azt az egyszerű ember gondolná az árakat látva. A CashTag a legújabb epizódjában éppen ezeknek, illetve annak járt utána, hogy ki mennyit költött el ezen a pár napon, valamint annak, hogy magyar pénztárcával megfizethető-e még egyáltalán az ország leghíresebb fesztiválja.

Tegnap, augusztus 15-én ért véget a Sziget Fesztivál, ami idén is óriási neveket vonultatott fel. Azonban a fesztivál nem meglepő módon még drágább lett, mint tavaly. Így, ha lehetséges, idén a fesztiválozóknak méginkább a zsebükbe kellett nyúlniuk, ha a fesztivál területén akartak enni és inni.

A CashTag, ahogy minden évben, most is kilátogatott a Sziget Fesztiválra, ahol arra kerestük a választ, hogy mennyire mélyen kellett a kint lakóknak a zsebükbe nyúlniuk, ha nem hagyták el a Hajógyári-szigetet. Érdemes azonban mindenekelőtt egy kitekintést tenni arra, hogy hogyan is emelkedtek az árak az elmúlt évek során. 2018-ban például egységesen 700 forintba került a csapolt sör, és 800 forintba a dobozos. 2019-ben azonban már 50 forinttal fentebb kúszott a folyékony kenyér ára, a csapolt sör ekkor 750 forintba, a dobozos pedig 850 forintba került.

Tavaly, kétéves kihagyás után viszont már a csapolt sör 1290 forintba, míg a dobozos 1390 forintba került. Ez azt jelenti, hogy míg 2018-2019 között 7, 2019-2022 között 72 százalékkal nőtt a sör ára, addig 2022 és 2023 között 31 százalékkal lett drágább a legolcsóbb csapolt sör.

Ez pedig még csak a jéghegy csúcsa volt az árakat nézve: bár kötelezően minden vendéglátóhelynek, ahol ételt lehetett vásárolni kellett egy 2500 forintos főételt árulnia, azonban az árak így is pokolian magasnak bizonyultak. Egy pizzaszelet 2490 forintba került, míg a hamburger ára 5000 forintról indult, de volt olyan hely is, ahol 9000 forintba került egyetlen óriás burger. A jelek szerint pedig ezek az árak még a külföldieknek is kiverték a biztosítékot.

600 ausztrál dollárt (140 ezer forint körülbelül – a szerk.) költöttem körülbelül, amiben a jegyem ára még benne sincsen. Ez pedig jóval több, mint amire számítottunk, mert minden nagyon drága. Pedig Ausztrália tényleg nagyon drága hely, de itt minden többe kerül. Az étel is, de leginkább az italok

– fakadt ki két ausztrál lány a CashTag-nek, de ezt mások is alátámasztották.

Körülbelül 100-150 eurót (38-58 ezer forint) költöttünk naponta. Voltam már itt 4 évvel ezelőtt is, akkor minden sokkal olcsóbb volt. Ami a legszembetűnőbb, hogy a szendvicsek jóval drágábbak lettek. 20 eurót is elkérnek darabjáért

– panaszolta egy férfi. Egy európai srác pedig szintén döbbenten látta, hogy mennyibe kerülnek itt a dolgok. Bár ő és a barátai az első nap után már kijártak vacsorázni és ebédelni a városba, de állítása szerint így is naponta csak az étkezésre 50 eurót (19 ezer forint) elköltött, holott napi 80 (31 ezer forint) eurós büdzsével készült. Megint mások pedig 1000 eurót, azaz 385 ezer forintot hagytak a fesztivál területén pár nap alatt.

A magyarok persze kicsit jobban jártak, már aki nem dolgozni ment ki a fesztiválra. Ugyanis alig lehetett olyan magyarral találkozni, aki egész héten kint volt és bulizni ment ki, nem pedig az infópultnál vagy az egyik pultban robotolt volna. A megkérdezettek ugyanis mind büszkén mesélték, hogy sikerült 140 ezer forint alatt tartaniuk a heti költségüket, illetve voltak olyanok is, akik napi 5000 forintnál nem költöttek többet. Azonban ehhez ismerni kellett a megfelelő helyeket, mint például a Csónakház, ahol jelentősen olcsóbban lehetett fogyasztani. Illetve, ahogyan többen is fogalmaztak nem árt tudni, hogy a környéken hol lehet olcsón alapozni.

A magas árak pedig nem voltak annyira meglepőek, hiszen magyarként az elmúlt egy éveben az egekbe szökött inflációt nézve várható volt, hogy még drágább lesz a fesztiválon a fogyasztás. Azonban sokakban él a hit, hogy az elképesztően magas árak azért vannak, mert a vendéglátósok óriási összegeket tesznek zsebre.

A vendéglátósok tényleg a saját malmukra hajtják a vizet?

A Szigetről az a városi legenda járja – amit egyébként meg tudok erősíteni --, hogy a Sziget egymagában azt a bevételt megcsinálja a vendéglátósoknak, mint az összes kis fesztivál egybevéve. Fontos, hogy ez nem a haszon, ez a bevétel. De helytől függően 1 és 10 millió forint közötti lehet a haszna annak a vendéglátósnak, aki kijön ide. Ez függ ugye attól, hogy pontosan mivel is vagy kint. Tehát, ha egy kétszemélyes foodtrack-kel, akkor ez nyilván kevesebb, de ha itt vagy egy 15 méteres lacikonyhával, akkor a határ a csillagos ég

– mondta el Osváth Zsolt, aki korábban már bővebben beszélt a CashTagnek a bizniszéről. A youtuber hozzátette, hogy nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a bevétel 1/3-a a Sziget Fesztivál zsebében landol. Így lehet az, hogy körülbelül a pultok 1-10 millió forintos haszonnal tudnak üzemelni.

Azonban nem minden pultos ilyen pozitív a haszon tekintetében, mint a youtuber.

Általános vélemény, h a sziget a vendéglátósok szempontjából idén tragédia. Több ismerősünknek is van kint másjellegű étterme, és a fele cuccuk megmaradt. Rengeteg vendéglátósnak veszteséges a Sziget. Ennek a fő oka szerintem az, hogy idén állítólag csak 8000 itt alvós vendég van, ami tavaly körülbelül 30 ezer volt. Tehát kevesen vannak azok, akik bent vannak folyamatosan, miközben rengeteg étterem van, így túlkínálat alakult ki. Miközben az árak fölmentek, hiszen nem tudjuk olcsóbban árulni a termékeket gazdasági okokból. Az emberek viszont kétszer is meggondolják, hogy mennyit költenek egyáltalán

– vélekedett egy üdítőárus, aki most először volt kint a fesztiválon, de mások is azt vették észre, hogy jelentősen veszteségesebb ez az év, mint az eddigiek.

Nekünk ez a hatodik, hetedik évünk kint a Szigeten. Úgy gondolom, hogy ez a legrosszabb eddig, amin mi kint voltunk. De ehhez az is hozzátartozik, hogy a tavalyi egy kiugró év volt a két év covid elmaradása miatt, azonban az idei évbe mi sokkal többet láttunk bele, és úgy is készültünk, hogy hasonló számokat fogunk tudni produkálni, mint tavaly. De biztosan nem fog ez már sajnos összejönni, aminek az oka, hogy egészen elszaladtak az árak a Szigeten, és talán a külföldiek se jönnek már annyira

– összegezte a már veteránnak számító vendéglátós.

Az pedig egyáltalán nem véletlen, hogy az idén sokkal kevesebben mentek teljes hétre, miközben hetijegyes magyart nagyítóval kellett keresni.

Az egekbe szöktek a hetijegyek árai

Ugyan a Szigetre látogatók ma már minden korlátozás nélkül bulizhatnak, mintha soha nem is lett volna járvány, azonban a jegyekért jelentősen többet kell fizetni, mint 2019-ben, vagy akár tavaly, az utolsó Sziget-fesztivál idején. Ha a bérletek árának alakulását nézzük, akkor ugyanis tavaly óta 17 százalékos áremelkedés történt, ha az elővételes jegyek árát vizsgáljuk, míg 2019 óta 38 százalékkal emelkedtek meg a bérletek árai.

Azt viszont egyenesen sokkoló látni, hogy 10 évvel ezelőtt, 2013-ban a heti elővételes jegy 66 ezer forintba került, míg idén 151 600 forintot kell fizetni ugyanazért. Azaz 130 százalékkal kerülnek többe a jegyek most, mint 10 éve.

Ráadásul a jegyárak alakulását vizsgálva azt is hozzá kell tennünk, hogy idén a Sziget 6 napos, míg pár évvel korábban a hetijegy tényleg egy teljes hétre szólt.

