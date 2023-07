Már csak a külföldiek luxusa a SZIGET Fesztivál: így lett egy havi minimálbér a heti bérlet ára

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Három hét múlva nyitja meg a kapuit a Sziget fesztivál, ami az elmúlt 30 évben Európa egyik legnagyobb fesztiváljává nőte ki magát. Tavaly egy kétéves kényszerszünet után vehették újra birtokba a fesztiválozók egy hétre a Hajógyári-sziget, idén pedig újabb sztárfellépőkkel várja a magyarokat és a külföldieket a fesztivál. Fellép idén ugyanis Billie Eilish, az Imagine Dragons, Lorde, Macklemore, Florence + the Machine, illetve a már-már haza érkező David Guetta is többek között. Ilyen nevek mellett pedig senkit sem lep meg, hogy 2023-ra mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak is, aki csak egy napra szeretne kimenni. Egy hetijegy ugyanis többe kerül az idén, mint a havi nettó minimálbér, de az se járt sokkal jobban, aki nem kapcsolt időben és egy napra menne: 38 000 és 42 000 forintról indulnak ugyanis a jegyek. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy a Sziget 1993-as indulása óta mekkora volt az infláció a szigetbérletek esetében, illetve pontosan mennyivel is lettek drágábbak a jegyek tavaly óta.

A fesztiválok jócskán megsínylették a pandémiát: 2020-ban ugyan még reménykedtünk, hogy hamar véget ér a világjárvány, azonban a Covid még sokáig velünk maradt. Így végül 2021-ben is elmaradt a Sziget Fesztivál és csak tavaly, 2022-ben indult újra. A Sziget 1993-ban, kereken 30 évvel ezelőtt indult útjára, ez idő alatt pedig kétségtelenül a legnagyobb hazai fesztivállá nőtte ki magát, sőt Európában is az egyik legnagyobb ilyen esemény lett mára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ugyan a Szigetre látogatók ma már minden korlátozás nélkül bulizhatnak, mintha soha nem is lett volna járvány, azonban a jegyekért jelentősen többet kell fizetni, mint 2019-ben, vagy akár tavaly, az utolsó Sziget-fesztivál idején. Ha a bérletek árának alakulását nézzük, akkor ugyanis tavaly óta 17 százalékos áremelkedés történt, ha az elővételes jegyek árát vizsgáljuk, míg 2019 óta 38 százalékkal emelkedtek meg a bérletek árai. Azt viszont egyenesen sokkoló látni, hogy 10 évvel ezelőtt, 2013-ban a heti elővételes jegy 66 ezer forintba került, míg idén 151 600 forintot kell fizetni ugyanazért. Azaz 130 százalékkal kerülnek többe a jegyek most, mint 10 éve. Ráadásul a jegyárak alakulását vizsgálva azt is hozzá kell tennünk, hogy idén a Sziget 6 napos, míg pár évvel korábban a hetijegy tényleg egy teljes hétre szólt. Mindezek mellett arra is érdemes egy pillantást vetni, hogy a Sziget bérletek árai hogyan arányulnak az adott év minimálbéréhez. 2023-ban ugyanis a bruttó minimálbér 232 ezer forint, ami nettó 154 270 forint, míg a teljesárú hetijegy 155 600 forint lesz az idén, az utolsó áremelést követően. Azaz 1330 forinttal többe kerül egy 6 napos jegy a fesztiválra, mint amennyit egy hónapban minimálbéres fizetéssel kaphat valaki. Na de mi a helyzet a napijegyekkel? 2019-ben 530 ezren látogattak ki a fesztiválra, míg tavaly 430 ezren látogattak ki, ami jócskán elmaradt az eddigi csúcstól. 2018-ban ugyanis 565 ezer látogató fordult meg a Hajógyári-sziget akkor 5 napos fesztiválján. Négy éve egy napijegy 26900 forintba került, míg tavaly 32 ezer forintot kellett annak fizetnie, aki nem akart egész hétre kimenni. Ehhez képest az idén már 38 ezer forintról indulnak a napijegyek, de ha egy népszerűbb előadóra akarunk menni, akkor ez az összeg már 42 ezer forint is lehet. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) EZ IS ÉRDEKELHET Újabb programokat jelentett be a Sziget: ezeket a sztárokat hallgathatod a két koncert között Többek között a környezetvédelemre, az emberi jogokra, az egyenjogúságra és a béke fontosságára reflektálnak idén a Sziget Nagyszínpadán nemzetközi előadók. Azonban még egy drágulás hátra van: a jelenleg 38 ezres jegyek ugyanis pár nap múlva már 42 ezerbe fognak kerülni, bár jó hír, hogy ennél már nem lesznek drágábbak a jegyek. Ezzel viszont 2019-hez képest az elővételes árakat nézve 11100 forinttal lettek drágábbak a jegyek, míg a teljes árú napijegyek 15100 forinttal lesznek drágábbak. Azaz 2019 óta 56 százalékkal, míg tavaly óta 31 százalékkal drágultak meg a teljesárú napijegyek. Az viszont, aki időben kapcsolt kifejezetten jól járhatott: elővételben ugyanis 29 ezer forintért már meg tudtuk venni a napijegyeket, míg aki biztos volt a dolgában már tavaly ősszel, amikor még homály fedte a fellépők kilétét, az 110 ezer forintért meg tudta venni a 6 napos bérletét. Az eddig is megszokott volt, hogy a Sziget évről évre jóval többe kerül, és mára bizony elég borsos lett a fesztiváljegyek ára a magyar fizetésekhez képest. 2010-ben például még egy napijegy 12 ezer forintba került, míg a hetijegy 46 ezer forint volt. Nem túlzás azt mondani, hogy ma a szigetbelépők háromszorosába kerülnek a 12 évvel ezelőttihez képest. Azonban ezen a ponton érdemes azt is megjegyezni, hogy a fellépők is teljesen mások voltak akkoriban, illetve természetesen az infláció az egész világot érinti, így a fellépők is többet kérnek el. Persze ezért jobb színpadtechnika és nagyobb showk is járnak, mint 10-20 évvel ezelőtt.

Címlapkép: Getty Images

