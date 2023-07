Egyetlen meccsel súlyos milliárdokat bukott a Fradi: honnan lesz így pénze a magyar sztárcsapatnak?

Milliárdoktól esik a Ferencváros pusztán azzal, hogy nem sikerült továbbjutnia a feröeri Klaksvík elleni, szerda este megrendezett BL-selejtezőben. A zöld-fehéreknek emellett amiatt is fájhat a feje, hogy bár az edzőt a vereség után kirúgták, de ezzel csak további anyagi mínuszt hoztak össze. Mennyi pénzt keresett a Fradi az elmúlt években, ami most egész biztosan nem lesz a kasszában?

3-0-ra kikapott feröeri ellenfelétől, ezzel pedig máris kiesett a négyszeres bajnoki címvédő Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőjéből szerdán este. Ezzel nem csak egy magyar viszonylatban páratlan sorozat szakad meg, de a zöld-fehérek anyagilag is megszenvedhetik a következő hónapokat, mert nem csak a BL-ben, de a második számú európai kupasorozatban, az Európa Ligában sem indulhatnak a korai selejtezős búcsú miatt. És hogy miért írunk anyagi érdekekről? Azért, mert az európai csapatok természetesen nem ingyen futballoznak a kupasorozatokban, az európai szövetség igen komoly pénzdíjakkal motiválja a klubokat a minél jobb szereplésre. Megnéztük az elmúlt éveket pénzügyi szempontból, és megmutatjuk, mennyire sok pénzt hagyott a Fradi kicsúszni a kasszából egyetlen rossz meccsel.

Juventus, Barcelona, rekordösszeg

Javában tombolt még a koronavírus 2020 nyarának legvégén, mikor a Fradi huszonhat év után ismét bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Csaknem három évtizeddel a Real Madrid és az Ajax budapesti fellépése után pedig újra sztárcsapatok érkeztek a magyar fővárosba: a sorsolás szeszélyének folytán a Dinamo Kijev mellett két európai elitklub, a Juventus és Barcelona kerültek a Fradi csoportjába.

A Fradi a nagy presztízsű találkozók mellett annak is örülhetett, hogy a csoportkörbe jutással automatikusan megkapta a több mint 15 millió eurós (átszámítva mintegy 5,6 milliárd forintos) pénzdíjat. Mivel a csoportkörre sajnos megint lecsapott a vírus, ezért a Juventus ellen nézőket sem fogadhattak a zöld-fehérek Budapesten, így jelentős jegybevételektől estek el. A két komoly ellenfél ellen persze a minimálisnál is kevesebb esély volt továbbjutni, a Fradi végül negyedik lett a csoportjában, és kiesett. Erejéből azonban futotta egy Dinamo Kijev elleni 2-2-es döntetlenre, és ezzel is kerestek némi pénzt, mert az a döntetlenért is jár.

Milliárdok úsztak el a kieséssel

A BL-csoportkörbe jutás bravúrját azóta nem sikerült megismételni, a Fradi azonban az elmúlt két szezonban mindkétszer bejutott a második számú európai sorozat, az Európa Liga csoportkörébe. Tavalyelőtt még az utolsó helyen végeztek a csoportban, az előző évben azonban jelentős sebességváltást nyomott a magyar rekordbajnok, és nemhogy megnyerték a csoportot,

de ezzel a legjobb 16 közé is bejutottak, amekkora siker a rendszerváltás óta nem történt meg egyetlen magyar klubcsapattal sem.

A Fradi itt különféle pénzdíjakat is egyszerre megkapott: először is pénz járt itt is a csoportkörbe jutásért (3,6 millió euró, átszámítva 1,3 milliárd forint), a három csoportkörös győzelemért (összesen 1,8 millió euró, átszámítva 681 millió forint), valamint a döntetlenért (900 ezer euró, átszámítva 340 millió forint) is. A Fradi megint komoly bravúrt hajtott végre azzal, hogy megnyerte a csoportját, ezzel pedig a legjobb 16 csapat közé jutott: a csoportelsőségért 1,2 millió euró (454 millió forint), a nyolcaddöntős szereplésért pedig további 1,1 millió euró (416 millió forint) vándorolt a kasszába. A Fradi elmúlt négy szezonjának európai pénzdíjait a lenti grafikonon is szemléltetjük.

Ebben az összeállításban ráadásul csak az UEFA által hivatalosan közölt pénzdíjakat számoltuk ki, ezen felül is jutott még pénzhez a klub: nem számoltuk bele az úgynevezett UEFA-együtthatóért járó különdíjat (ez az a mutató, melyek az európai klubok "erősségét" határozzák meg az elmúlt 5 vagy 10 évben elért eredmények alapján), és természetesen a klubok arányosan részesülnek a televíziós jogdíjakból is. Ha csak azt vesszük, hogy a Fradi három éve a végső győzelemre is esélyes, világszerte sok százmilliós rajongótáborral büszkélkedő Juventus és Barcelona ellen is játszott a BL-ben, akkor nyugodtan kijelenthető, hogy a Fradi itt is súlyos eurómilliókat kaphatott.

Kis ország, nagy lélek

A Fradi Klaksvík elleni veresége azért is rendkívül kínos, mert az ellenfél továbbjutására a legmerészebb fogadók sem mertek volna tippelni. A feröeri csapat hússzoros bajnok a saját hazájában, de a Fradival ellentétben itt senki nem kap havi több milliós fizetéseket, de lehet, hogy annak a töredékét sem. Feröeren még az első osztályban is félprofi szinten működik a labdarúgás, ami azt jelenti, hogy szinte minden játékosnak van civil állása is, és a labdarúgást csak hobbiból űzik. A tegnap a Groupama Arénában pályára lépő játékosok között volt pék, taxis, vállalatvezető és még halfeldolgozó is.

A feröeri csapat viszont alaposan belenyúlt a tutiba a párharc megnyerésével. A klub éves költségvetése az elérhető beszámolók szerint évente 600 ezer euró, a továbbjutással pedig máris kaptak 240 ezret. Ez pedig azt jelenti, hogy 180 perc alatt megkeresték az éves büdzséjük negyven (!) százalékát.

A Klaksvík játékoskeretének összértéke a mértékadó Transfermarkt szerint 2,68 millió euró, ugyanez a Fradinál 53,4 millió: a feröeri bajnok tehát huszonötöd annyit ér a játékosokat megvizsgálva, mint a Fradi.



És még némi mínusz

A Ferencváros játékosai, de még a vezetői is mélyen meghajolva kértek bocsánatot mind a kilátogató, mind a mérkőzést a tévé előtt végigszenvedő szurkolóktól, a teljesítményt Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is szégyenteljesnek és méltatlannak nevezte. A Fradi vezetőedzője, az orosz Sztanyiszlav Csercseszov azonban az interjúban azt közölte, nem tudja, hogy lemond-e, erre aludnia kell egyet.

Valószínűleg nem számított arra, ami ezután jött: a lefújás után egy órán belül menesztették az orosz trénert, amivel viszont csak újabb anyagi nehézséget húzott a Fradi saját magára. Az a helyzet ugyanis, hogy Csercseszov pár hete hosszabbította meg a szerződését a Fradival, és a hírek szerint szerepelt benne egy olyan záradék,

hogy ha idő előtt távoznia kell a csapattól, akkor 150 millió forintnyi kártérítést kap a klubtól.

Sovány vigasz lehetne a Fradinak, hogy a harmadik számú európai kupasorozatban, a Konferencia-ligában még elérhetik a főtáblát, ezért körülbelül 2,4 millió eurót kapnának. Ha csak az anyagiakat nézzük, ahogy ebben a cikkben is, akkor a klubnak most alapos érdeke, hogy ebbe a szalmaszálba belekapaszkodjon.

borítókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA