Brutál árak Magyarország 2. legnagyobb fesztiválján: nem elírás, tényleg ennyi!

A debreceni Campus Fesztiválon 690-ért is lehet már sört, 890-ért sima lángost kapni, de az se ijedjen meg, aki inkább a prémium ételekre és italokra mozdul, rájuk is gondoltak a szervezők.

Mindenhol 1000 forint alatt lesz a sör, sőt a Soproni standjainál mind a négy napon át 690 forintért ihatunk egy korsóval. A többi fesztivállal ellentétben nálunk már 890 forintért sima fokhagymás lángos is kapható, és 2000 forint alatt akár hamburgerezhetünk, de egy szelet óriáspizza is csak 1200 forint. Gondoltunk mindenkire, így a magasabb, prémium kategóriába eső ételek, (akár angus marha burger) és italok is fellelhetők majd a Nagyerdőben

- mondta el a 24.hu-nak a fesztivált szervező Debreceni Kft. ügyvezetője, Miklósvölgyi Péter.

Magyarország kétségtelenül a könnyűzenei fesztiválok országa lett. A nyári időszakban gyakorlatilag minden hétvégére jut egy rendezvény, kitűnni és egyedinek lenni pedig nem könnyű, de minden szervezőnek alapvető célja.