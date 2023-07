Ezekben az oázisokban hűsölhetsz Budapesten: ide menj, ha úgy érzed fuldokolsz a kánikulától

Ma kezdődött meg a kánikulariadó, így nem csoda, ha a fővárosban lakók lépten nyomon keresik azokat a helyeket, ahol kicsit le tudják hűteni magukat. Szerencsére a Fővárosi Önkormányzat és a Főkert idén nyáron is felállította a hűsítő szigeteket Budapest legforgalmasabb pontjain.

Idén újra birtokba vehetik a hűsítő szigeteket az emberek szerte Budapesten, a tavalyihoz hasonlóan 34 darab ivókúttal. A fővárosban a Kálvin tértől kezdve Budán, a Gellért-hegyen keresztül mindenfele megtalálhatóak ezek a hűsítő kutak.

Az ivókutak pontos helyszínét a husito.budapest.hu oldalon lehet megtalálni, de a teljesség igénye nélkül itt egy lista a belvárosi oázisokról:

V. Károly körút

Blaha Lujza tér

Városháza Park, Hűsítő sziget

Váci utca 16

Klauzál téri kutyafuttatóban

Madách tér 7

Gellérthegy, kilátó Citadella sétány

Gellérthegy Jubileumi park, Kelenhegyi út

Szent Gellért tér

Műegyetem rakpart

Petőfi tér

Fővám tér

Angyal István park

Feneketlen-tó

Kosztolányi Dezső tér

Mindezek mellett, ahogyan az már megszokott a Fővárosi Önkormányzat arra is figyelmet fordít, hogy a közszoláltatók által hagyományosan végzett +hőségenyhítési tevékenységet”, azaz az utak, parkok, sínek locsolása a forróság által leginkább sújtott lakóövezeti területekre koncentrálódjon.

Az önkormányzat emellett kiemelte, hogy azért is fontosan ezek a hűsítő szigetek, mert ezzel is ösztönzik a lakosságot, hogy palackos víz vásárlása helyett töltsék újra a már meglévő üvegeiket. Ezzel pedig nemcsak a pénztárcánknak, de a környezetnek is jót teszünk.