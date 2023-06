Sok gyerek csak a tévé előtt döglik egész nyáron: ezeket a szabályokat érdemes már most lefektetni

A nyári szünetben a több szabadidő azzal is járhat, hogy a gyerekek több időt töltenek a televízió előtt. Mikor nézzenek tévét a szünetben? Szükséges egyáltalán szabályozni a képernyőidőt, és ha igen, hogyan kezdjünk neki? Szakértő ad most tanácsokat a gyermekek tudatos televízózásához.

Egy országos kutatás szerint a magyarok körében a tévézés még mindig a legnépszerűbb szabadidős elfoglaltság – szinte minden hazai háztartásban néznek televíziót. Így nem csoda, ha a nyári szünetben a gyerekek is hajlamosabbak több időt tölteni a képernyő előtt, de az online tartalomfogyasztáshoz hasonlóan szülőként a tévézést is érdemes tudatosan kezelni, és életkortól függően felügyelni, közösen megbeszélni az erre vonatkozó szabályokat.

A hagyományos tévézési szokások átalakulása azt is jelenti, hogy a fiatal korosztály ma már nem feltétlenül otthon, a TV-készülék előtt ülve, lineárisan tévézik: a BellResearch felmérése alapján leginkább a 19 év alattiakra jellemző, hogy az interneten néznek TV-műsorokat élőben vagy felvételről. Ez azzal is jár, hogy szülőként kevésbé van rálátásunk arra, hogy a gyerek mennyi időt tölt képernyőnézéssel, ezért is érdemes foglalkozni a tudatos tartalomfogyasztással.

Mennyi az ideális képernyőidő?

Örök kérdés, hogy mennyi tévézés ideális a gyerekek számára. A nyár a pihenésről is szól, a tévézés pedig a kikapcsolódás és a feltöltődés egyik formája, ugyanakkor gyermekkorban kiemelten fontos, hogy változatosan és aktívan töltsék az idejüket, és ha tehetik, menjenek ki a szabadba, sportoljanak, és változatos játékokat játszanak.

Koren Balázs a ProSuli, a Yettel digitális oktatási programjának szakértője szerint érdemes azt az ökölszabályt betartani, hogy minden képernyő előtt eltöltött órára jusson legalább ugyanannyi, vagy ideális esetben kétszer annyi idő, amit más tevékenységgel töltenek, például olvasással, társasjátékkal, vagy kint a szabadban aktívan, mozgással. Ez nem csak a gyerekek fizikai jólléte szempontjából hasznos, hanem a digitális eszközök használatának határait is segít tudatosítani.

Mi határozzuk meg

Nem csak azt érdemes a gyerekekkel megbeszélni, hogy mennyi időt tölthetnek tévézéssel, de azt is, hogy mikor. Ma már nagy előny, hogy nem feltétlenül kell az élő tévéműsorhoz alkalmazkodni. Számos tévén már rögzíthetők, visszanézhetők a programok akár előfizetéstől függően.

Ami korábban a kapcsolgatás volt a lineáris csatornák között, az ma a scrollozás (görgetés) a digitális platformokon – a nagy tartalomválasztékban könnyű sok időt tölteni keresgéléssel. A gyerekek esetében ezt még inkább érdemes elkerülni, hiszen ilyenkor folyamatosan a képernyőt nézik anélkül, hogy valódi tartalmat követnének. Segíthet, ha előzetesen megtervezzük, mikor mit nézzünk meg a televízióban, és elmentjük a tetszőleges filmeket, sorozatokat.

Egyszerre egy képernyő

Szintén érdemes odafigyelni a multiscreen használatra: felnőttként könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy tévézés közben a mobilunkat nyomkodjuk, így viszont egyik tevékenységre sem tudunk koncentrálni. Ha tévézünk, szánjuk rá dedikáltan az időt, ne keressünk közben más elfoglaltságokat, ezzel a gyerekeknek is példát mutathatunk, és ők is könnyebben elfogadják, ha azt a szabályt hozzuk, hogy egyszerre csak egy eszközt használhatnak. Arról nem is beszélve, hogy így tévézés közben jobban tudunk a reakcióikra, esetleges kérdéseikre figyelni.

Gyerekzár

Még a legnagyobb elővigyázatosság mellett is előfordulhat, hogy a gyerekek olyan televíziós tartalmakkal találkoznak, ami nem a korosztályuknak való. Ha ilyen helyzet adódik, elsőként beszélgessünk velük arról, mit láttak, hogyan érintette őket, és miért gondoljuk azt, hogy az adott műsor nem nekik való. Használjuk a gyerekzár funkciót a tévén, hogy elkerüljük az ilyen helyzeteket.