Kitálalt Alekosz: nincs pénze klímára, ez még neki is luxus - így venne és rakatna be egyet ingyen

Felhívást tett közzé Facebook oldalán Alekosz, aki ezúttal azt akarja, hogy egy rajongója ingyen vigyen neki egy klímát, és szerelje is azt be megfelelően. Az egykori valóságshow figura szerint, annak ellenére, hogy ő maga sztárként definiálja magát, ekkora luxust nem tud megengedni.

Facebook posztba kért segítségét Nagy Alekosz, aki szerint nem pofátlan dolog, amit csinál: amellett, hogy szerinte ő voltaképpen sztár, mégsem engedheti meg magának azt a luxust, hogy vegyen egy klímát és be is szereltesse azt. Ezért azt szeretné, ha egy rajongója ingyen vinne neki egyet, és megfelelően be is szerelné.

A poszt kitér arra, hogy a munkásnak munka közben el kell viselnie a hangosan hallgatott magyar könnyűzenéket és musicaleket, viszont étkezésre számíthat a szakember. Alekosz kitér arra is, hogy a háza teljesen be van kamerázva, ezért nem javasolja, hogy a leendő klímás lopni próbálkozzon.