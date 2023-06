Ismét színpadra állt Gálvölgyi János: így fogadta a közönség a visszatérő színészt

Percekig tapsolt a nézőtér, amikor Gálvölgyi János öt héttel súlyos betegsége után először színpadra lépett - derült ki az RTL műsorából. A színész május 8-án a Rózsavölgyi Szalon a Végszó című előadásban játszott utoljára a súlyos betegsége előtt, most hétvégén állt újra színpadra az újpesti UP Rendezvénytérben. Mindkét este a Pintér Béla és Társulata Marshal Fifty-six című előadásban játszott, és színpadra lépésekor mindkét alkalommal akkora taps fogadta, ami percekre megszakította az előadást.

Nemcsak a közönség és a kollégák, de Gálvölgyi János maga is nagyon várta visszatérése napját, de nem tagadta, hogy a szokottnál is nagyobb drukk volt benne. Különösen a hangja miatt, ami beszéd közben még nem a régi. "Döbbenetes volt számomra, hogy tényleg elképesztő szeretettel fogadtak a nézők. Egész megható és hosszas volt. Utána meg kellett szólalnom, de nem tudtam, hogyan szól a hangom a színpadon, attól tartottam, hogy nem tudok megszólalni" – vallotta be a színész.

Meg kell mondjam, irgalmatlan stressz volt rajtam, nem irigylem a családomat, akik ebben éltek már. Azt mondták, hogy ez a hangi dolog sokáig eltarthat és döbbenetes volt, hogy a színpadon megszólalva rögtön szólt a hangom – ha meg így beszélek, akkor még nem az igazi

– mondta el Gálvölgyi János. A szöveget nem kellett frissítenie, minden mondatra pontosan emlékezett, amit még a kórházban fekve is tesztelt. A színésznek legendás memóriája van.

Azt akartam, hogy olyan állapotban legyek, hogy ne azt mondják, hogy «jaj szegény, ennek nem kellett volna», mert akkor abba kell hagyni. Abban a pillanatban, ígérem mindenkinek, ha megérzek egy ilyet magamon meg a nézőkön, akkor soha nem megyek többet színpadra

– mondta a színész, akinek jól esett a szűnni nem akaró vastaps, de nem akart volna Gálvölgyi Jánosként reagálni rá. Sok terve van, ősszel újabb bemutatója lesz a Rózsavölgyi Szalonban, ahol Herendi Gábor rendezi majd. Hétfőn és kedden este pedig szintén Újpesten, a Kaisers TV, Ungarn című Pintér Béla-előadásban is láthatja a közönség.

Címlapkép: RTL Fókusz