Kasszasikerekkel és új sorozatokkal jön a június: itt a SkyShowtime nagy dobása

Alig 12 hónappal az indulás után a SkyShowtime 10 új eredeti sorozat premierjét vette fel kínálatába – többek között közép- és kelet-európai, ibériai és skandináv országok alkotásait.

A SkyShowtime olyan saját gyártású és exkluzív sorozatok érkezését jelentette be, amelyek premiere 2023 során és 2024-ben várható. Monty Sarhan vezérigazgató a Marché du Film (Festival de Cannes) filmfesztiválon tartott beszédében elárulta, milyen sorozatokkal bővül hamarosan a kínálat.

A skandináv országokban szeptemberben induló és az összes célországban mindössze 80 napja jelen lévő SkyShowtime 2023-ban összesen 10 saját gyártású sorozatot mutat be, ezen kívül a Paramount Global, az NBC Universal, a Peacock és a Sky Studios legjobb sorozatainak exkluzív otthona.

Saját gyártású sorozatainak gyűjteménye június 19-étől a Warszawianka című drámával, valamint az év során később bemutatásra kerülő cseh-szlovák koprodukcióban készült vígjátékkal, a The Winnerrel bővül.

Az év folyamán több új sorozat is érkezik, köztük a kritikusok által elismert, „a hét rejtélye” típusú Poker Face, főszerepben Natasha Lyonne-nal (Russian Doll, Orange Is The New Black), aki Charlie-t alakítja, a különleges adottságú, mások hazugságait felismerő lányt. A sorozat a SkyShowtime saját gyártású sorozataként debütál.

Még idén elhozza a The Curse című eredeti sorozatot is Emma Stone, Nathan Fielder és Benny Safdie főszereplésével, amelyben fokozatosan feltárul, hogyan zavarja meg egy állítólagos átok egy újdonsült házaspár kapcsolatát. Bemutatja Taylor Sheridan legújabb sorozatát is, a Special Ops: Lionesst is, amely kizárólag a saját felületén lesz elérhető. A főszereplő, Zoe Saldaña egyben a sorozat gyártásvezetője. Az alkotógárda neves csapatához tartozik az Oscar-díjas színésznő és gyártásvezető Nicole Kidman, Laysla De Oliveira és az Oscar-díjas színész, Morgan Freeman is. Az eredeti sorozat a Lioness Engagement Team történetét követi nyomon, akik egy belső terroristaszervezet lebuktatásán dolgoznak.

A Yellowstone 5. évadának várva várt második része is látható lesz még ebben az évben. Emellett az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan rendezésében érkezik az 1923 – az Oscar-díjas Helen Mirren és az Oscar-díjra jelölt Harrison Ford főszereplésével –, valamint a Sylvester Stallone nevével fémjelzett Tulsa King vígjátéksorozat második évada is. ​ A kihagyhatatlan sorozat, a Halo, amely az azonos című film alapján készült, pedig immár a második évaddal örvendezteti meg a rajongóit.

Olyan sikerfilmek is kizárólag itt jelennek meg, mint a Babylon, amely július 6-án, az M3GAN, amely augusztus 14-én, valamint a She Said, amely június 23-án érkezik a kínálatba a Top Gun: Maverick, a Jurassic World: Dominion és a Minions: The Rise of Gru sikerfilmek közé. A filmek megtekintése nem jár további költséggel. ​ ​ ​