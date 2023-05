Új helyszínen rendezik meg Budapest egyik ikonikus fesztiválját: ma kezdődnek a programok

Könyvújdonságokkal, zenei-irodalmi programokkal és fővárosi történetekkel is várja a közönséget a ma kezdődő tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál a Margitszigeten.

Idén új helyszínen, a margitszigeti Kristály Színtérben rendezik meg a tavaszi Margó Irodalmi Fesztivált, ahol csütörtöktől szombatig több mint 50 programmal, könyvbemutatókkal, tematikus sétákkal és zenei programokkal várják az érdeklődőket. A legfrissebb megjelenésekhez kapcsolódva többek között olyan témákkal foglalkoznak majd, mint a szülővé válás, a háború, az alkotói szabadság vagy a kábítószer, esténként pedig kifejezetten a fesztiválra létrejött zenés irodalmi produkciókat hallhat a közönség a slamtől a metálig.

A fesztivál vendége lesz Beck Zoltán a 30Y-ból, de fellép Prieger Zsolt és Balázsovits Mihály (Tink) is, akik rendhagyó módon mutatják be Csokonai Vitéz Mihály verseit. A metál és az irodalom kapcsolatáról a metálantológia megjelenése kapcsán lesz szó, és különleges műsort ígér a rapper 6363 (Gege), a költő Simon Mártonnal és a slammer Horváth Kristóffal együtt. Závada Péter A muréna mozgása című új verseskötetét idén zenészekkel közösen mutatja be. A Margón debütál mások mellett André Ferenc, Grecsó Krisztián, Háy János, Kiss Judit Ágnes, Ménes Attila, Rakovszky Zsuzsa és Tompa Andrea új kötete is.

A külföldi szerzők között Andrei Dósa román íróval lehet találkozni, aki Füveskönyv című tabudöntögető generációs regényével indítja el a 18 kötetesre tervezett Margó Könyvek sorozatot. Behrouz Boochani iráni kurd író és újságíró Nincs barátunk, csak a hegyek című börtönnaplójával érkezik Budapestre, de Thomas Eriksonnal, az Idiótákkal körülvéve című könyv szerzője is elfogadta a szervezők meghívását.

A fesztiválon látható lesz a kínai képzőművésszel, Ai Weiwei-jel készült riportfilm is, amelyben a művész a számkivetettségben töltött éveket idézi fel és arról mesél, hogyan formálta a gondolkodását és művészetét a totalitárius rendszer, amelyben apja és ő élt.

Szombat délelőtt egy rendhagyó kultúrtörténeti ebéd során bemutatkozik a Budapest Nagyregény. A Budapest egyesítésének 150. évfordulója alkalmából novemberben megjelenő kötet a fővárosról mesél 23 fejezetben, 23 szerzővel. Az ebéden budapesti emlékek kerülnek terítékre, miközben Cserna-Szabó András, Mautner Zsófi és Saly Noémi közreműködésével elkészülnek az alkalom ihlette fogások, amelyeket Scherer Péter és Katona László színészek főpincérként tálalnak a vendégeknek. A családokat tematikus mese- és élményséta, valamint játszósarok várja.