Felfoghatatlan összegért cseréltek gazdát ezek az ékszerek: csak egy bökkenő van velük

Az összbevételt tekintve megdőlt az ékszerárverési világrekord egy vitatott szerdai genfi aukción, amelyen Heidi Horten néhai osztrák milliárdosnő 700 darabos ékszergyűjteményének legjavát bocsátották áruba a Christie' szervezésében.

A legszebb és legértékesebb csaknem 100 ékszer együttvéve a várt 150 millió dollárnál is többért, átszámítva 156 millió dollárért talált vevőre, annak ellenére, hogy több jelentős darab leütési ára is elmaradt a várakozásoktól. A legkülönlegesebb tételek között szereplő, Harry Winston műhelyéből kikerült 90 karátos Briolette of India gyémántnyaklánc, amelynek leütési árát 9 és 14 millió svájci frank közé becsülték, mindössze 6,3 millió frankért kelt el. A Cartier-től származó Sunrise Ruby rubin- és gyémántgyűrű, amelyet a néhai tulajdonos 30 millió dollárért vásárolt 2015-ben, a várt 14-18 millió svájci frank helyett 13 millió frankért (14,6 millió dollárért) talált gazdára.

E csalódást keltő leütések ellenére a Horten-gyűjtemény bevétele túlszárnyalta az Elizabeth Taylor-gyűjtemény 2011-es árverésének és a Maharajas & Mughal Magnificence 2019-es aukciónak a bevételét, amelyek egyenként több mint százmillió dolláros bevételt értek el.

A világ legnagyobb, magántulajdonban lévő ékszerkollekciói között emlegetett Horten-gyűjtemény, amely az 1970-es évek elejétől gyarapodott egészen Heidi Horten tavaly júniusi haláláig, több mint 100 Bulgari-, Cartier- és Van Cleef & Arpels-ékszert tartalmaz. A Forbes üzleti magazin 2,9 milliárd dollárra becsülte az özvegy vagyonát halála pillanatában.

Az árverést annak ellenére megtartották, hogy a holokauszt túlélőit képviselő és az áldozatok emlékét ápoló és más zsidó szervezetek követelték a lefújását, mivel a milliárdosnő német férje, Helmut Horten üzletember, aki 1987-ben hunyt el Svájcban, a náci párt tagja volt, és zsidók által kényszerből eladott vállalatok, üzletek olcsó felvásárlásával gyarapította vagyonát az 1930-as években.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bírálatok ellenére az aukciósház azért döntött az árverés megtartása mellett, mert az ékszerek eladásából befolyó bevételből jelentős összegekkel tudnak támogatni "jó ügyeket", köztük a holokausztkutatást és -oktatást is - mondta a licit megkezdése előtt Rahul Kadakia, a Christie's nemzetközi ékszerrészlegének vezetője. Az árverés bevételét a Heidi Horten Alapítvány kapja. A jótékony célokat szolgáló alapítvány egyebek mellett egészségügyi és gyermekvédelmi ügyeket támogat. Pénteken az egyedülálló kollekció további 150 darabját bocsátják áruba Genfben, a fennmaradó részt pedig egy május 15-ig tartó, majd egy novemberi online árverésen kínálják megvételre.

Címlapkép: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi