Pénzügyi helyzetéről vallott Járai Máté: össze kell húznia a nadrágszíjat az RTL-től kirúgott színésznek

Őszintén kitárulkozott a Reggeli egykori műsorvezetője - mint mondja, nem büdös neki a munka.

Őszinte, feltáró interjút adott anyagi helyzetéről Járai Máté, a az RTL Reggeliből nemrég elbocsátott műsorvezető. A Best Magazinnak úgy fogalmazott: biztos anyagi támasza elveszítésével most biztos összébb kell húzniuk a nadrágszíjat, de nem veti meg a másféle munkákat.

Elmondta azt is, hogy a felesége is érti a helyzetet, bár korábban sokszor tették meg azt, hogy spontán olyan programokra mentek, amelyek több pénzbe kerülnek. Járai szerint most ebből visszabb kellhet venni egy kicsit, hogy az anyagi biztonságuk megmaradjon. Sosem tagadta azt sem, hogy szegényebb sorból jött, de mint fogalmaz, így jobban tud talán majd spórolni is.

Jó érzés volt, hogy azt mondhattam a feleségemnek, hogy veszünk egy repülőjegyet, és délután megyünk egy hosszú hétvégére. És bár nem vagyok egy herdáló típus, nem lesznek kenyérgondjaink Kírával. Nem kell szorosan összehúzni a nadrágszíjat, de most anyagilag nem lehetek merész sem. Lehet, hogy majd olyan munkákat is el kell vállalnom, amit nem szerettem volna, de ez sem baj, milliók teszik ezt ebben az országban. Viszont hiszem, hogy megtalálnak az új lehetőségek is

- fogalmazott a kirúgott műsorvezető a Best Magazinnak.