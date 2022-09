Súlyos döntést hozott ez a vidéki önkormányzat: bezárják a mozit és két múzeumot is

Nemény András, Szombathelyi polgármestere megerősítette, hogy októberben bezár a Savaria mozi, valamint két múzeum is.

A Szombathelyi önkormányzat gazdaságvédelmi munkacsoportjának döntése értelmében bezár a mozi, két múzeum. A Fedett Uszoda egyelőre nyitva marad és karácsonyi vásár is lesz, csak egy kicsit kevesebb fénnyel.

Mint azt Nemény András, polgármester ismertette összesen 3,2 milliárd forintot kell megspórolnia a városnak.

Jó hír, hogy az óvodák, bölcsődék működése nincs veszélyben, 22 fok lesz a csoportszobákban, a közvilágítás is működni fog, ezen kívül a munkahelyek is megmaradnak. Ellenben a Savaria mozit októbertől bezárják, a szimfonikus zenekar a Sportházban fog működni, és erre a sorsra jut a a Smidt múzeum és a Schrammel gyűjtemény is.