Így lett egy havi minimálbér a SZIGET-bérlet ára: brutális, mekkorát drágultak a belépők az évek alatt

Ma indul a Sziget-fesztivál: két év kihagyás után újra megrendezésre kerül Európa egyik legnagyobb zenei eseménye a Hajógyári-szigeten. A pandémia két éves kényszerszünete után végre újra lehet bulizni, és bár a kézfertőtlenítő és fokozott odafigyelés ajánlott, mégis járványintézkedésektől mentesen fesztiválozhatunk a Szigeten. A kihagyás után olyan sztárfellépőkkel indul újra a Sziget, mint Dua Lipa, Justin Bieber, Calvin Harris vagy a Kings of Leon, ilyen előadók mellett pedig senkit sem lep meg, hogy 2022-re borsos árat kell fizetni a napi és heti belépőkért. Most megnéztük, 2019-hez képest mekkora volt az infláció a szigetjegyeknél.

A fesztiválok két keserves évet tudhatnak maguk mögött: 2020-ban ugyan még lehetett reménykedni, hogy hamar vége lesz a koronavírus-járványnak, azonban a Covid miatt 2021-ben is kényszerszünetet tartottak a nyári programokban. A Volt és Balaton Sound már megrendezésre kerültek, ma pedig kezdődik a Sziget, mely 1993-as indulása óta kétségtelenül a legnagyobb hazai fesztivállá nőtte ki magát, sőt Európában is az egyik legnagyobb ilyen esemény.

Ugyan a Szigeten a látogatók ma ugyanúgy bulizhatnak, mint a járvány előtti békeidőkben, azonban a jegyekért biztosan jóval többet kell fizetni idén, mint 2019-ben, az utolsó Sziget-fesztivál idején. Az utóbbi egy évben általában óriási volt itthon a drágulás, csak tavaly júliushoz képest 13,7%-kal kellett többet fizetni az árukért és szolgáltatásokért, míg a fesztiválok esetén hatványozottan többe kerül idén minden a korábbiakhoz képest.

Nem csak az utóbbi két év kiesése látszik meg az árakon, de természetesen az is, hogy komoly nemzetközi sztárok lépnek fel idén is a Nagyszínpadon: Justin Bieber, Dua Lipa, Kings of Leon, Clavin Harris, Tame Impala és Arctic Monkeys is szerepel az előadók között.

Mi a helyzet az árakkal?

2019-ben egy napijegy 26 900 forintba került, míg a hetijegyek elővételben 109 990 forintért voltak megvásárolhatóak. Ebben az évben 530 ezren látogattak ki a fesztiválra, ami azért elmaradt az eddig csúcstól, mikor 2018-ban 565 ezren voltak kinn összesen a rendezvény 5 napja alatt.

Idén az egy napi fesztiválozásért 32 ezer forintot kell fizetni, úgyhogy több mint 5 ezer forinttal kerülnek többe a napijegyek, mint 3 évvel ezelőtt. Aki viszont időben kapcsolt, az a korábbinál olcsóbban vehetett magának hetijegyet, ugyanis a hatnapos bérlet elővételben 90 ezer forint volt. Aki erről lemaradt, annak viszont komolyan a zsebébe kell nyúlnia, ugyanis 2022-ben a teljes árú hetijegy 130 ezer forintba kerül.

Ezzel a napi és hetijegy is a 2019-es árak 118%-ába kerülnek, tehát a Szigeten a jegyeknél 2 év alatt közel 20%-volt a drágulás. Ráadásul a hetijegy ára idén szinte elérte a minimálbér nettó összegét, ami az éve eleji emelés óta 133 ezer forint.

Az eddig is megszokott volt, hogy a Sziget évről évre jóval többe kerül, és mára bizony elég borsos lett a fesztiváljegyek ára a magyar fizetésekhez képest. 2010-ben például még egy napijegy 12 ezer forintba került, míg a hetijegy 46 ezer forint volt.

Nem túlzás azt mondani, hogy ma a szigetbelépők háromszorosába kerülnek a 12 évvel ezelőttihez képest.

Az igazi drágulás viszont ételeknél és az italoknál tapasztalható: a sör 2019 óta 72%-kal kerül többe a Szigeten, a fesztiválkedvenc pizza ára pedig 81%-kal emelkedett. Ugyan idén újra úgy fesztiválozhatunk, mint a békeidőkben, azonban a pénztárcánkon még jobban meg fogjuk érezni a bulizást, mint a járvány előtt.