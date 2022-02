Vidéken kezdett új életet a magyar rockzenész: ebből él most, a színpadtól sem búcsúzott végleg

Sokakat vonz a vidéki élet, a tanyasi életforma, és a nyugalom. Így érezhetett Bagdi Attila is, aki még gyerekkorában szívta magába a vidéki élet iránti olthatatlan szenvedélyt, és az állatok iránti szeretetet . A jelenleg Jászszentandráson élő rockzenész teljesen felhagyott ugyan pedagógusi munkájával, azonban a színpadon még biztosan látni fogjuk.

A mai világban mindenki rohan, nincs idő semmire. Ezért is döntött úgy a fiatal házaspár, hogy nem állnak be a sorba, lassítanak, és megteremtik a maguk hétköznapi kis paradicsomát Jászszentandráson. 2018-ban vették meg a tanyát, és immár igazi vályogházban él a Bagdi házaspár. Állattartó hobbijuk életmóddá, majd fokozatosan megélhetéssé nőtte ki magát, mára igazi gazdálkodnak nevezhetik magukat.

Bagdi Attila és felesége Bagdiné Káli Kitti birtoka ezen a jó földrajzi fekvésű területen áll. A párnak, mint ahogy azt a Hello Vidék írta, nagyon megtetszett a kis település, ahol először motorstalálkozó okán érkezett a rockzenész. Az eredetileg ötezer négyzetméteres területet mára három hektárosra, vagyis harmincezer négyzetméteresre bővítették szorgalmasan az elmúlt négy évben. Eleinte csak a saját maguk ellátására vágtak bele a tollasjószág tenyésztésébe, ajándéknak adták a falubelieknek, kinek mikor, mire volt szüksége. De aztán, ahogy nőttek az igények, kiváltotta a házaspár az őstermelői igazolványt is, és úgy döntöttek, ezentúl eladásra is tartják az állatokat.

Manapság már évente 8000-10000 vágócsirkéjük van, és Attila elmondja, hogy a mennyiség helyett a minőségre mentek rá a tanyájukon, igazi tanyasi, háztáji baromfi kapható náluk: tyúkok, gyöngytyúkok, kacsák, libák, fürjek, de nyulat, disznót, birkát is tartanak már, kis mennyiségben.

A sokoldalú farmer tizenhárom éve zenél-énekel rockegyüttesükben, az Anonym Rockband-ben, és örömmel tölti el, hogy egyre több helyre rendszeresen visszahívják őket, motorostalálkozókra, gasztronómiai fesztiválokra. Ahogy mindenben, itt is az elhivatottság volt a fontos, a semmihez sem fogható csoda, hogy visszahozták a rockzenét az emberek szívébe.

Egy tál babgulyásért is szívesen mentünk, ha hívtak minket, és megyünk most is. Igaz, most a Covid bekavart, a zeneipart rendesen megviselte a járvány, mi sem jártunk fellépésekre. De most már változik a helyzet, és sorra jönnek a fesztiválok, motorostalálkozók, rendezvények, amelyekne felléptünk

- mondta a rockzenész, aki hozzátette, hogy mintatanyát terveznek létrehozni, ahol bemutathatják az embereknek a tanyasi létformát, amivel megszerettetik és közelebb hozzák hozzájuk az önellátást, a fenntarthatóságot. Aki kedvet kapna, hogy kipróbálja ezt az életet, annak szállást is biztosítanak majd.