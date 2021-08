Éremeső Tokióban! Remekeltek a kajakosok, Berecz Zsombor futamgyőztesként ezüstérmes

Kopasz Bálint aranyérmet szerzett, mögötte Varga Ádám lett az ezüstérmes a kajak 1000 méteres döntőjében. Berecz Zsombor is történelmet írt azzal, hogy a magyar vitorlázás legjobb eredményét érte el az olimpiák történetében: futamgyőztesként lett ezüstérmes finn dingiben. Kozák Danuta és Bodonyi Dóra a kajak párosok 500 méteres versenyén szerzett bronzérmet, ugyanitt Csipes Tamara és Medveczky Erika a negyedik helyen ért célba. Gratulálunk!

Minden idők legjobb magyar vitorlázó eredményét érte az olimpiákon Berecz Zsombor, aki második lett finn dingi hajóosztályban a tokiói játékokon. Az utolsó futamon győzött, de ponthátrányát csak csökkenteni tudta az élen álló brit versenyzővel szemben.

Eddig egyetlen érme volt Magyarországnak vitorlázásban az olimpiák történetében: Detre Szabolcs és Detre Zsolt 1980-ban lett bronzérmes repülőhollandiban.

Tokió, 2021. augusztus 3. Az ezüstérmes Berecz Zsombor a vitorlázók Finndingi versenyének éremfutama után a világméretû koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián az Enosimai Jachtkikötőben 2021. augusztus 3-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Remekeltek a férfi kajakosok is 1000 méteren: a döntőben Kopasz Bálint leiskolázta a mezőnyt, magabiztosan húzta be az aranyat. Varga Ádám hatalmasat hajrázva lett ezüstérmes, a befutó olyan szoros volt, hogy Kopasz mögött hárman szinte egyszerre értek be, elsőre nem is írták ki, kié az ezüstérem.

Végül Varga a kivetítőről tudta meg, hogy ő lett a második Kopasz mögött. Mint mondta, otthon már előre aláírta volna az ezüstöt, sőt, még a harmadik helyet is.

Tokió, 2021. augusztus 3. Az aranyérmes Kopasz Bálint (j) és az ezüstérmes Varga Ádám a férfi kajak egyesek 1000 méteres versenyének döntője után a világméretû koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Sea Forest Kajak-kenu Pályán 2021. augusztus 3-án. MTI/Kovács Tamás

Hihetetlen, hogy két magyar áll a dobogó legfelső fokán egy olyan számban, amiben rég volt egyáltalán A döntőse Magyarországnak, nem hogy érmese, olimpiai bajnoka.

- mondta Varga Ádám.

A női kajakosok első érmét Kozák Danuta és Bodonyi Dóra nyerte az olimpián: a párosok 500 méteres versenyében a harmadik helyen értek célba.

Tokió, 2021. augusztus 3. A bronzérmes Bodonyi Dóra (b) és Kozák Danuta a női kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a világméretû koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Sea Forest Kajak-kenu Pályán 2021. augusztus 3-án. MTI/Kovács Tamás

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák azt hitte, másodikak lettek, csak az M4-nek adott interjú előtt, a kivetítőről értesültek, hogy végül bronzérmesek lettek. Az ugyanezen a döntőn induló Csipes Tamara és Medveczky Erika a negyedik helyen ért célba.

Címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA