Fontos vátozásokat jelentett be a Szerencsejáték Zrt.: mindenkit érint, aki szokott Tippmixelni

A labdarúgó Eb öt évvel ezelőtt is kiemelkedő népszerűséggel bírt a tippmixelők körében, elég csak a fogadási rekordokat döntögető magyar érdekeltségű meccsekre gondolni. Magyarország válogatottja az idei viadalon is ott lesz a mezőnyben, a kontinenstornán pedig az amúgy is folyamatosan bővülő fogadási kínálat újabb elemekkel gyarapodik a Tippmixen és a Tippmixprón. Többek között arra is lehet fogadni az Eb-meccsek kapcsán, hogy mi lesz az első tíz perc eredménye, hogy mikor lesz az első gól, és már élőben is lehet majd gólszerzőkre tippelni.

Már megszokott, hogy a kiemelt labdarúgó-mérkőzéseknél egy-egy mérkőzéshez közel kétszáz fogadási esemény kapcsolódik a Tippmixen és a Tippmixprón, ez pedig az idei Európa-bajnokság idején sem lesz másképp. Találkozhatunk a már jól megszokott opciók, mint a végkimenetel, a gólok száma, a félidei eredmény mellett vadonatúj lehetőségekkel is. Nézzük melyek ezek! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 2021-es Eb-meccsek kapcsán már arra is lehet fogadásokat kötni, hogy az első 10 perc leteltekor, azaz a mérkőzés kezdő sípszójától 9 perc 59 másodperc elteltéig bezárólag mi lesz a pontos eredmény – fontos, hogy a meccs 10. perc 0. másodpercében szerzett találat már nem számít bele ebbe a periódusba. Szintén újdonságként jelenik meg a „Mikor lesz az első gól?" piac, amelyhez kapcsolódóan egyes meccsperiódusokat jeleznek majd a kimenetelek (0-14:59; 15:00-29:59; és így tovább). Az egyenes kieséses szakasz kapcsán is várható újdonság: a „Lesz hosszabbítás + lesz gól a hosszabbításban" fogadási eseménynél az „Igen" kimenetel akkor válik nyertessé, ha egy hosszabbításba torkolló találkozón születik legalább egy gól a rendes játékidőt követő 2x15 percben. Az élő fogadási lehetőségek kapcsán az egyik legfontosabb újdonságnak az tekinthető, hogy az Eb-n a mérkőzések közben is lehet majd gólszerzőkre fogadni, ahogyan arra is, hogy az első félidőben mi lesz a pontos gólszám és eredmény, mennyi lesz a hazai, illetve a vendégcsapat szögleteinek száma, páros vagy páratlan számú sarokrúgást végeznek-e el a csapatok. Szintén kiemelkedően népszerűek minden nagy labdarúgótorna idején a hosszú távú, úgynevezett outright típusú fogadási lehetőségek is. Aki arra szeretne tippelni, hogy ki nyeri az Eb-t, kik lesznek a csoportgyőztesek, kik végeznek az egyes csoportok első két helyén, az egyes csapatok továbbjutnak-e a csoportjukból, ott hány pontot szereznek, vagy éppen döntőbe jutnak-e, a Tippmixen és a Tippmixprón mindegyikre megteheti a fogadását. Ki jut a negyeddöntőbe? Ki jut az elődöntőbe? Melyik csoportból kerül ki az Eb-győztes? Melyik csapat szerzi a legtöbb gólt? Hogyan szerepel Magyarország? Ez utóbbi kérdések kapcsán is érdemes böngészni a nyereményszorzókat! A legtöbb gólt szerző magyar játékosra, és a tornán összességében legtöbb gólt szerző játékosra is megtehetők már a fogadások. Ezen esetekben holtverseny is lehetséges, azaz ha több játékos végez az első helyen, nem számítanak a gólkirályi címről döntő egyéb mutatók, hanem minden érintett játékoshoz tartozó kimenetellel összefüggésben a „holtversenyes szabály" lép életbe a kiértékeléskor.

