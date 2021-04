Mácsai Pál: Az újraindulást 2021 őszére teszem

Mi lesz veled kultúra? Ezt – a korántsem egy mondatban megválaszolható kérdéskört – járta körbe a Pénzcentrum három, a kultúra különböző területein dolgozó szakember segítségével. Aki válaszol: Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója; Dr. Korentsy Endre, a Müpa produkciós igazgatója; és Réz András filmesztéta, forgatókönyvíró, reklámszakember.

"A pandémia miatt most a színházak is kizuhantak a megszokott terepükből. A járványhoz sebesen kellett alkalmazkodunk, de a színház gyors reagálású művészet. Bonyolult, ellentmondásos, és drága kihívás ez: ugyanakkor inspiráló! Természetesen anyagi szempontból is komoly érvágás az egy éve tartó rendkívüli állapot, vagyis, hogy nincs bevétel. Viszont – mivel az Örkény színház fővárosi fenntartású intézmény – kapunk támogatást. Ez, összehasonlítva sok magán, és alternatív társulattal, több mint megbecsülendő dolog, és feladat is egyben: teljesítenünk illik érte. Ez is szempont volt a stratégiánk kidolgozásakor" – sorolja színháza helyzetét Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója.

Mint mondja, az első lezárás okozta sokk után azonnal elindultak új műfajok felé. Tavaly a költészet napján indították el a „Vers csak neked” akciót. Ez egy személyre szóló telefonhívás. A „nézőnek” ki kellett választania egy költőt, akitől verset szeretett volna hallani, meghagynia a nevét, a telefonszámát és az időpontot, amikor fogadja a hívást. Majd az időpontban az Örkény színésze csak neki elmondta a választott költő egyik versét. A versmondás mellett ezek beszélgetések is voltak, általában 20-30 percesek, enyhítették az emberek bezártságát, kicsit oldották a magányt. A program annyira sikeres volt, hogy év végén, az advent alatt megismételték.

A pénzügyi tartalékaikból kialakított stream stúdió előadásai is nem várt sikert hoztak. Egy színházi évadban 90 ezer néző vesz jegyet a Madách téri művészszínház darabjaira. A streamelt előadásokkal elérik e nézőszám felét.

Az igazgató szerint ez ritkaság. A „nézőtér az egész világ” mottó alatt havi 10-15 streamet adnak. A vállalkozást több gondolat hívta életre. Egyrészt észlelik a digitális érában, az új technikákban rejlő inspirációt. A streamelt előadásokat a sajnos csak mostani, harmadik hullám felfutásáig tudták élőben közvetíteni. Március óta felvételről futnak a darabok, Mácsai Pál nem engedi kollégáit a színpadra.

Már a „vers csak neked” akció során is örömmel tapasztalták, hogy a társulat iránti érdeklődés messze túlmutat a főváros határain. Vagyis új nézőket értek el, akiket különben talán sosem. A streamelt előadások esetén is így van: közönségének majdnem fele vidéki vagy külföldi.

Ez a forma a stúdió beruházási költségeit csak hosszú távon hozza vissza, de eltartja magát. Ez nagy dolog, hiszen egy-egy adás 6-8 külsős kollégát is igényel. Az operatőrök, vágók, adásrendező, a számítógépes felügyelet, a robotkamera- operátorok, és így tovább fejenként egy-egy jobb színész „gázsiját” viszik el, szóval drága műfaj. De ami a legfontosabb: működik a színház, a rendező rendez, a színész játszik, nem állnak le.

A stream nézőszámát limitálják: normál előadásnál 400 nézőt, a stúdióban 200-at engednek a képernyő elé. Fontos ugyanis, hogy ne kopjon el a repertoár, hiszen a járvány után is kell majd játszaniuk. Háromféle jegyárat állapítottak meg: a nézők körülbelül 30%-a vesz „egyedül nézem” jegyet, 30 %-a „ketten nézzük jegyet”, másik 30 % „családdal nézzük” jegyet, és kb 5-10 % a „támogató jegy” vásárlója.

A közeljövőben kisebb, 5-10 fős, alkalmi közösségek számára egy újabb műfajjal is kísérleteznek: felolvasásokat tartanak, rövid jeleneteket játszanak Zoom-on. Ez ingyenes lesz, célja az elzárkózott emberek összekapcsolása, egy beszélgetős óra közös eltöltése az online térben.

Mácsai Pál meglátása szerint a stream, mint „más színház, de valamiképpen azért színház” velünk marad a vírushelyzet után is. „Gondolkozunk erre a technikára optimalizált előadásokban is. Részben kényszer szülte, részben önként vállalt kilépés ez az online térbe, de van benne szakmai lehetőség, tulajdonképpen kötelességünk kipróbálni. Túl egyszerű válasz a „nem színház” – inkább meg kell tanulni használni” – mondja az új lehetőségről. A jövőt illetően optimista:

Azt gondolom, hogy ha visszavonul a járvány, akkor az emberek újra eljönnek a színházba, csakúgy, mint az őszi két hónapos nyitás alatt. Az újraindulást 2021 őszére teszem, ebben a színházi évadban sajnos még biztosan üresen marad az Örkény nézőtere.

Mivel a költségvetésük fele-harmada a jegybevételből származik, és a támogatás csak a rezsit fedezi, a bevétel pedig a művészetet, kevesebb új előadás kerül színre a nyitás utáni évben, mint korábban. Mivel azonban hat félbehagyott, vagy alig játszott produkciójuk áll a kifutópályán, ebből a nézők nem fognak észrevenni semmit. Ha jöhetnek végre.

Szeretethullám és köszöneterdő

A Müpa több mint 10 éve rögzít és streamel koncerteket, előadásokat. Rendszeresen dolgozunk együtt hazai és nemzetközi tévécsatornákkal, rádiókkal, régóta megvan nálunk az ehhez szükséges szaktudás, a szükséges technikai és a kiváló szakemberek - ahogy az egy piacvezető, a régióban is meghatározó kulturális intézménytől elvárható. Ezért csak finomhangolásokra volt szükség, amikor 2020 márciusában a Müpa-élményt teljes egészében át kellett ültetnünk a digitális térbe

– fogalmazza meg Dr. Korentsy Endre, a Müpa produkciós igazgatója, miért volt gördülékenyebb intézményük számára az átállás.

Régóta szerveznek beszélgetéseket, felvezetőket is az előadások elé, így a vírus megjelenésekor az online felületekre szabott új, izgalmas tartalmakhoz is kezükben volt a tudás. Viszont a járványintézkedések miatt az Ő közönségük is egyik pillanatról a másikra tűnt el. Nem engedték el a nézőik kezét, nagyon gyorsan átálltak a heti három streamelt koncertre. Ez nyilván nem ugyanaz mint az élő koncertélmény, de - ahogy a fanyalgóknak mondják - a tökéletesen elkészített hamburger és a francia fine dining is étel, mindegyiket másért szeretjük, és a maga nemében mindegyik lehet kiváló minőségű.

Van egy széles réteg, akik boldogok a lehetőségtől, hogy online, az otthonuk kényelméből és biztonságából nézhetnek koncerteket. A MÜPA törzsközönségéhez sok új néző csatlakozott: a virtuális hangversenyteremben a "nézőtéri" kapacitásuk a sokszorosára nőtt, előadásonként akár 3-5.000 felhasználót is elérnek (amibe nem számítják be, hogy gyakran egy monitor előtt ott ül az egész család). Ez a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem befogadóképességének a többszöröse. Vidékről és külföldről is egyre többen élvezik a programjaikat. Volt olyan család, akik öltönyben, estélyiben, egy pohár bor mellett ültek le a képernyő elé. Alapelvük, hogy náluk az összes stream ingyenes.

A Müpa+ Hűségprogram évek óta intenzív kapcsolatot jelent a nézőkkel, de most hatalmas szeretethullámot kaptunk. Egy igazi köszöneterdőt: rengetegen mondják el milyen sokat jelent nekik egy-egy koncertközvetítés, és az, hogy a Müpa-ra számíthatnak a nehéz időkben. Vezető előadó-művészeti intézményként a nézőink mellett a művészeink támogatása is fontos számunkra. Tavasszal a felvételekkel, és a streammel „láthatóvá tettük” őket, ősztől pedig – bár a nézők jelenléte nélkül – újra színpadra állhattak, munkát, feladatot tudtunk adni nekik. Többen sírva fakadtak örömükben, amikor fél év kihagyás után ismét játszhattak

– sorolja a pozitívumokat Dr. Korentsy Endre.

A nyár legnagyobb attrakciója az autós mozi volt, a hatalmas kültéri parkolóban kivetítőkön jelent meg a Fesztivál Színházban élőben zajló koncert. A nézők a taps helyett őrült dudálással fejezték ki tetszésüket.

A rendkívüli helyzetben több külföldi zenekar – akiknek meghirdetett előadása lenne, de a járványügyi szabályok miatt nem utazhatnak – az otthoni koncerttermében készít felvételt, amit a Müpa exkluzívan közvetít. Vagyis a kedves néző egy gombnyomással a monitorján élvezheti a világ élvonalát.

Az intézmény tagja a European Concert Hall Organisation-nak (ECHO), amely a kontinens legjelentősebb hangversenytermeit felsorakoztató nemzetközi szervezet. Nagyon büszkék rá, hogy a partnerintézmények összefogásának köszönhetően egyszerre több európai országban tudják párhuzamosan streamelni a tagintézmények előadásait. Ez a lehetőség óriási lépés a magyar művészek nemzetközi bemutatkozásának irányába is: ebből látszik, hogy mennyire fontos a nemzetközi koncerttermekkel több éve tartó együttműködésük.

A Müpa felvételeivel az új generációk felé is nyitnak, kiegészítik az általános és középiskolai tananyagot. A pandémia elmúltával olyan előadásokat terveznek, amelyek kizárólag online lesznek elérhetők, hangszerbemutatóval, beszélgetésekkel, oktató anyagokkal kiegészítve. Céljuk a fiatalok bevonzása, a jövő nézőinek kinevelése.

Korentsy Endre büszke rá, hogy az emberek ebben a rendkívül nehéz, fizikailag és lelkileg embert próbáló időszakban erőt meríthetnek a művészeikből a közvetítéseknek köszönhetően. „A rengeteg pozitív visszajelzés alapján túlzás nélkül mondhatják, hogy az alkotók, a kultúrában tevékenykedők szerepe most, és a járványt követő regenerálódás, újraindulás időszakában fontosabb lesz, mint valaha. Ahogy sok nézőjük megfogalmazta: tulajdonképpen a kultúra „szolgálói” az emberek lelki egészségéért dolgoznak.”

A filmeket a marketingesek rendezik

A mozgókép platformfüggetlenné vált, a szórakoztatóipar, művészet, látványsport szinte minden más megnyilvánulásához hasonlóan. Egy-másfél évtizedes folyamatról van szó, amely egyetlen év alatt lezárult, véglegessé vált. Ez azt is jelenti, hogy ez a terület az elmúlt egy évben totálisan marketing-vezérelt lett – mondja a kultúra egy másik szegletéről Réz András filmesztéta, forgatókönyvíró, reklámszakember

A vírus okán hozott intézkedések megváltoztatták a film világát. Alapjaiban. A forgatás csak macerásabb lett: maszk, távolságtartás, külön Covid-részleg a forgatásokon. Viszont a jövőben növekedni fog a számítógépes grafika aránya a filmekben, mert a „jelen-nem-lét” biztonságosabb. A terjesztés nagyrészt átcsúszik az online térbe, Digitáliába. Könnyen elképzelhető, hogy Európában és Észak-Amerikában a mozik jelentős része be fog zárni. A Távol-Keleten ezzel szemben fennmaradhat, akár erősödhet is a mozizás. Ez a tendencia már most is érezhető a mozgóképes tartalom-termelésben.

A fesztiválokat a szponzorok, vagy az állami források még jó ideig fenntarthatják, bár a jelentőségük már mostanában is erősen lecsökkent. A fesztiválok ugyanis többfunkciós események voltak. A piac számára elsődleges a hírverő funkció volt: a sztárok felvonultatása a vörös szőnyegen. Fontos szerepük volt, hogy a filmvilág szereplői személyesen is találkozzanak. Sok produkció például ennek köszönhetően jött létre.

A streaming újfajta tartalom-termelőket és technológiákat generált. Sokkal biztonságosabb, mint a mozi, hiszen nem az eladott jegyekből, hanem az előfizetői díjakból finanszírozható. A Netflix túl van a 200 millió, a Disney+ a 100 millió előfizetőn, és valószínűleg mindkettő – csakúgy mint a most belépők - komoly bővülés előtt áll. Elgondolkodtató, mi lesz a high-budget hollywood-i filmek sorsa, hiszen ezek nem igazán élvezhetők tv-képernyőn, monitoron, okos telefonon. Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e hatalmas összegeket költeni rájuk. Valószínűleg sokkal több sorozat és alacsonyabb költségvetésű tartalom fog születni.

Lesznek országok, kultúrák, amelyek megpróbálják életben tartani a mozit, az offline élményt, de ez kockázatos, mert bármikor fellobbanhat egy újabb víruspánik. Vagyis ez a streaminggel ellentétben tervezhetetlen zóna.

A mozgóképes világ alkalmazkodott az új helyzethez is. Elfogadta, hogy a marketingesek „rendezzék” a filmeket. Alkalmazkodott a metoo-hoz, a PC-hez, a BLM-hez, a cancel culture követeléseihez, az LMBTQ, non-white trendhez, az Amerikai Mozgókép Akadémia tavaly ősszel életbe léptetett standardjaihoz. Miért ne alkalmazkodott volna CovidWorld-höz is? Ez, kérem, egy piac. És az itt felsorolt tényezők hatással vannak a független filmekre is, hiszen ők sem tudnak függetlenek maradni az online világtól”

– mondja Réz András.