Milyen idő lesz a hétvégén? Ki tudunk mozdulni?

Bár a korlátozó intézkedéseket be kell tartani, addig most nem kell elmenni, mint amit márciusban mondott Müller Cecília, amikor az egyetlen adódó lehetőség, hogy kinyitjuk az ablakot és ott egy picit mozgunk. Megnéztük, a fővárosban milyen idő lesz a hétvégén.

Szombat reggel enyhe légmozgásra ébredhetünk, amiből estéig könnyebb szél is lehet. Nem lesz túl meleg: délután egyre mindössze hét fok körül lesz a hőmérséklet, ráadásul valószínű egy kiadósabb eső is.

Szóval ha elmegyünk valamelyik parkba mondjuk, öltözzünk föl melegen és az esernyőt se hagyjuk otthon!

Vasárnap is hideg, ködös reggellel indul a nap. Délutánra egy könnyebb szél is feltámadhat, az ég erősen felhős lesz, bár ekkorra már tíz fokot is mérhetünk, ami az előzőekhez képest nagy szám. Éjjelre aztán egy fátyolfelhős hideg idő várható, a megmaradó könnyű széllel.

Továbbra is több helyen lehet köd, és szitálás is, emiatt csúszósak lehetnek az utak. A ködös területeken csökken a belátható útszakasz hossza. A romló levegõminõség és a szürke idõ rossz hatással van egészségünkre és közérzetünkre, egyébként fronthatással nem kell számolni. További részleteket, a többi településre vonatkozó, illetve országos információkat időjárás-előrejelző aloldalunkon IDE kattintva olvashatsz.

(Az adatok forrása: OMSZ)

Címlapkép: Getty Images