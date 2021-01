Kis otthoni barkácsolásból is nagy baj lehet: te ne kövesd el ezeket a hibákat

Legyen szó tűzifa feldarabolásáról vagy a téli fakivágásról, a téli időszakban fokozott körültekintést igényel a motorfűrészek használata. A szakértőnk összegyűjtötte, mely dolgokra érdemes a leginkább odafigyelni.

Január közepére megérkezett az igazi tél: komoly fagyokra és helyenként havazásokra is lehet már számítani. Az időjárási körülmények változása ellenére a továbbiakban is gyakran kell elővennünk motorfűrészünket, melyet most elsősorban a tűzifa feldarabolásához és az esetleges kerti károk, fakidőlések és ágletörések felszámolására használunk. A motorfűrészek üzemeltetése során, ahogyan az év minden napján, úgy most is különös figyelmet kell fordítanunk, a fagyok miatt pedig további óvintézkedéseket kell tennünk. A STIHL szakértője egycsokorba gyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a téli motorfűrész-használatról.

1. Hóviharban és erős szélben lehetőleg ne vágjunk bele a munkába!

A rendkívül szeles, viharos időjárási körülmények között, vagy erős havazás esetén halasszuk el a munkát, hiszen a kedvezőtlen időjárási körülmények számos veszélyt rejtenek.

2. Napi karbantartás igen fontos!

A különös tekintettel a biztonsági berendezések ellenőrzésére, fokozott figyelemmel kell elvégezni a motorfűrész napi karbantartását, melyet az adott gép használati utasítása alapján célszerű elvégezni. Ha pedig olyan problémát tapasztalunk amit nem tudunk elhárítani, keressük fel a hozzánk legközelebb található hivatalos szakszervízt!

3. Egyéni védőfelszerelések nélkül egy lépést se!

Az egyéni védőfelszerelés viselése az év 365 napján fontos. A téli időszakban azonban, mivel fokozottabb a baleseti kockázat, a vágásbiztos nadrág, az acélbetétes és csúszásmentes talpú lábbeli, a kesztyű és az arcvédőt is tartalmazó ipari védősisak a használata még nagyobb jelentőséggel bír. A megfagyott fa is máshogy viselkedik és mi is nehezebben, bizonytalanabbul mozgunk, a vastagabb ruházatban, a csúszós talajon. A vágás során kisebb-nagyobb fűrészpor és fadarabok pattanhatnak felénk, amelyek sérüléseket is okozhat az arcon, vagy a szemen.

4. Porlasztófűtés a fagyokban végzett munkáért!

Amennyiben a motorfűrész rendelkezik ezzel a funkcióval, nagy segítséget jelent, hiszen ezzel korszerű megoldással, a porlasztó nem jegesedik el, a motorfűrészünk teljesítménye maximális marad és megelőzhetjük a motor meghibásodását is.

5. A kéz védelme és a munka biztonsága fogantyúfűtéssel!

A legkorszerűbb motorfűrészeken megtalálható, ki-be kapcsolható fogantyúfűtési megoldással a kéz megkímélése a hideg ellen és a balesetmegelőzésétre és a vibrációs ártalmak kialakulása ellen is véd ez az egyedülálló fejlesztés. A munkavégzést igazán függetleníti időjárástól és a hidegben hamarabb jelentkező elfáradást, a kéz elmerevedése és a hideg ártalom miatti fájdalom fellépése helyett valóban kényelmessé teszi a favágást és a balesetek bekövetkeztének kockázatát jelentősen lecsökkenti.

6. Friss benzint használjunk!

A nedvesség nem tesz jót az üzemanyagnak, így törekedjünk arra, hogy a tartály feltöltésekor ne kerülhessen bele hó vagy jég, ellenkező esetben ugyanis a motor akár meg is hibásodhat. Mivel az olvadt hó sűrűbb, mint a benzin, ezért az üzemanyagtartály aljára kerül, ahonnan az üzemanyag-vezetékbe kerülhet. Azonban a víz nem gyullad meg az üzemanyaghoz hasonlóan, így a motor leállhat, vagy még jelentős kárt is szenvedhet. Törekedjünk arra is, hogy a gépben, vagy a kannában az üzemanyag ne álljon túlságosan hosszú ideig, a bioetanol tartalom miatt a benzin megromolhat, mely szintén a motor meghibásodásához vezethet.

7. Készítsük elő a munkaterületet!

Mielőtt elkezdenénk a favágását, törekedjünk arra, hogy a lehető legjobban el tudjuk távolítani a fa törzséről a havat és a jeget, mely hamar eltompítja a láncot, illetve próbáljuk ügyelni a csúszásveszélyre is, csúszásmentes lábbeli használata itt különösen fontos lehet!

8. Mire figyeljünk használat közben!

Az gépünket tartsuk mindig tisztán a hótól és a jégtől, így a csapadék nem tud keveredni az olajjal és a fűrészporral, megőrizhetjük a hajtás, a hűtés az anti-vibrációs rendszer hatékonyságát és megelőzhetjük a gép meghibásodását is.

